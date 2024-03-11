「殯葬大亨」朱國榮2.5萬公里大逃亡　帶嫩妻落腳莫斯科

▲國寶集團總裁朱國榮去年棄保5億元潛逃，檢警掌握他經以色列藏身俄羅斯。



圖文／鏡週刊

創下5億元天價交保金遭沒收的殯葬大亨朱國榮潛逃萬那杜後，再度逃竄他國，本刊掌握，繞了地球大半圈逃亡的朱，從台灣偷渡後，經菲律賓、萬那杜及以色列，目前已落腳俄羅斯首都莫斯科！

▲朱國榮去年10月底達莫斯科後，至今仍與嫩妻宣宣住在高級飯店。

檢警苦追多時，一度傳出他在中國落網，甚至在南太平洋島國萬那杜遭軟禁，不過，辦案人員掌握，朱利用萬那杜護照與多國免簽證的便利，搭乘豪華遊艇及私人專機不斷變換地點躲藏，總計陸海空移動長達2.5萬公里，最後經以色列轉往俄羅斯，與嫩妻在莫斯科市區一處高級飯店受專人保護，由於台俄2國並無邦交，加上烏俄戰爭等因素，追緝朱國榮返台恐面臨瓶頸。

▲朱國榮搭夏本杰以20萬美元租的私人專機，由佬沃飛至萬那杜。示意畫面。

夏本杰日前到案坦承，他與妻子林郁芬替朱國榮承租私人專機，事先並不知他要用來逃亡，因供詞避重就輕，偵訊後2人都被列為協助逃亡共犯，夏本杰被限制出境，夏妻則80萬元交保。

▲朱國榮去年就開始籌劃偷渡，由周哲男以1億元買下一艘遊艇停放在基隆八斗子。

本刊去年9月獨家踢爆朱國榮棄保潛逃後，他的5億元交保金已法院裁定沒收並發布通緝，檢警透過國際刑警組織要抓他回台歸案，本刊後續調查發現，朱國榮辦完剛出生的兒子滿月酒後，搭豪華遊艇出海到菲律賓並轉往南太平洋島國萬那杜，過程中先後傳出他在中國落網及身體出狀況，甚至遭萬那杜軟禁及註銷護照，但都未獲得證實。

▲朱國榮（右）與嫩妻宣宣（左）在菲律賓會合後已轉往俄羅斯。

▲朱國榮搭85呎豪華遊艇抵達菲律賓後，遊艇即停在當地。圖為同尺寸遊艇示意畫面。

知情人士指出，朱當年在澳門劫運鈔車殺人至今仍遭通緝，不會至中國自投羅網，且他的台灣護照已遭我國註銷，目前他持用的萬那杜護照，成為他在海外的身分證，儘管我國透過管道與萬那杜政府聯繫，希望能註銷朱的護照，卻未獲正面回應。

▲朱國榮去年9月7日由台南安平搭遊艇離台後，經菲律賓轉往萬那杜待5天，再飛以色列住1個月，隨後飛至莫斯科，全程長達2.5萬公里。（點圖可放大）

本刊調查，朱國榮與妻子陳宛瑄（宣宣）潛逃萬那杜不久，即轉往萬那杜護照可免簽入境的以色列，作為最終的落腳處。但人算不如天算，他與妻子去年9月中旬住進以色列台拉維夫飯店後，不到一個月即爆發以哈戰爭，一時之間恐難善了，讓他決定離開這個戰亂之地。去年10月中，朱國榮帶著宣宣搭機飛往俄羅斯首都莫斯科，並準備隨時前往下一站，檢警正全力追緝中。

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