NCC槓中天15連敗！　陳雪生嗆「砍預算」：你們自己出訴訟費

▲立法院交通委員會召委陳雪生。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

通傳會（NCC）主委陳耀祥今（11日）赴立院交通委員會業務報告並備質詢，不過在野立委不滿報告多數照抄去年，針對鏡電視換照案也沒多提。對此，交通委員會召委陳雪生裁示，今日業務報告暫緩，直接開始答詢。過程中，陳雪生談到NCC和中天新聞台間訴訟案件時，直接說「你們（NCC）就投降吧，訴訟費錢很多是不是？」、「明年審預算我把訴訟費砍掉，你們自己出錢！」

國民黨立委黃健豪質詢結束後，召委陳雪生說「打官司輸15次還要繼續打？你們就投降吧！明年省預算訴訟費我把你們全砍掉，你們自己出錢唷，不然哪有這樣搞的？」

陳耀祥在台下未使用麥克風發言，僅簡短表示「我們會做說明，但這個法律專業東西...如果委員需要了解我們會補充」。

陳雪生接著說，「你們就投降吧，訴訟費錢很多是不是？」陳耀祥說「沒有」；陳雪生接著指出，「明年審預算我把訴訟費砍掉，你們自己出錢，哪有這樣搞的，黃委員剛剛講的，不要亂登，台中市長盧秀燕根本沒賣那麼多地，要有舉證責任，不然誰跟誰通姦也登上去，就是亂寫，要注意一下！新聞沒那麼自由欸！亂登搞死人家，啊你們都沒事喔？」，陳耀祥馬上回「有有有」。