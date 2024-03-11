藍委質疑2024投票率減少　李進勇：與時間、距離成本「不必然有關」

▲立法院內政委員會，中選會主委李進勇。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

面對「不在籍投票」修法，行政院日前提出草案，僅適用於公民投票，且方式僅限「移轉投票」，但國民黨立委主張以「通訊投票」、「特設投票所投票」兩型態為主。國民黨立委11日質疑，總統大選投票率與返鄉距離遠、交通成本高有關，但中選會主委李進勇認為，投票的意願跟投票的時間距離，不必然有關係。

李進勇11日赴內政委員會報告業務概況。國民黨立委牛煦庭詢問，公投跟一般選舉孰輕孰重？李進勇稱「都很重要」，使牛煦庭表示，行政院推動的「不在籍投票」修法只限於公投，既然李進勇也稱一樣重要，那為什麼不能夠一步到位？

李進勇回應，不是「僅限於公投」，而是「從公投開始」並依實施經驗做研議推廣，之所以有此考量，是因選舉的不在籍投票牽涉複雜因素，2013年、2015年都有討論總統、副總統選舉的不在籍投票辦法，然而朝野意見分歧，最終無法達成基本共識；選舉不能因為選制一下子改變，進而衝擊到選務、造成選務混亂化，影響到選舉公平，所以才採取審慎態度，從公投開始實行。

國民黨立委許宇甄也提到，2020年總統選舉投票率為74.9%，2024總統選舉投票率是71.86%，中間大概差了3%、少約58萬人投票，主因為何？李進勇回應，這跟每次選舉的客觀環境、各政黨之間競爭態勢都有影響，中選會選務機關沒辦法做精準的判斷。

許宇甄質疑，這是否跟返鄉距離遠、交通成本高有關係？李進勇認為，這是一體兩面，如果因為某一單獨因素做處理，會不會反而減弱其他部分參與，都必須做深入討論。但許宇甄表示，花蓮、台東、雲林、離島投票率低於全國平均，可看出公民返鄉成本高，對於投票率確實有影響。李進勇強調，投票率高低無法簡單判定某個特定單一因素，牽涉到很多複雜因素交錯形成。

▲李進勇回應不在籍投票相關答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

隨後，國民黨立委黃建賓也繼續追問，李進勇曾經在花東服務過，今年是在哪裡投票，戶籍原本在哪？李進勇說，自己這次在台北投票，但老家在雲林縣。黃建賓質疑，假使李進勇戶籍沒在台北，投票距離會不會影響到其意願？但李進勇直言，「投票的意願跟投票的時間距離，不必然有關係。」

黃建賓以台東為例，台東民眾回鄉投票的來回車票成本近1600元，來回時間則差不多是8小時，這樣的投票成本重不重？李進勇認為，選民對於選出一個好的、自己認同的公職人員，「在乎的應該不只是車票的票價考量，他更在乎的是能夠讓認同的候選人，因為其支持而當選。」

黃建賓指出，民眾可能因為就學、就醫等問題，必須要在戶籍以外的地方工作生活，但牽涉到投票，反而造成困擾，台北人可能花15分鐘、15元搭公車就能投票，但台東人要花8小時、1600元才能投票，除了影響到權益，也是這次投票率有7個縣市沒超過70％的原因，有些離島甚至連55％都沒超過，顯現出不在籍投票重要性。

李進勇回應，立委顧慮的因素，選務機關並不是沒看到，但作為一個選制上的改革，一定要有非常穩健的腳步推進。