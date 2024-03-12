厭惡小孩「為何要當保母？」　網點出1原因：不是愛這份工作

▲虐童保母。（圖／記者劉昌松攝）

記者曾筠淇／綜合報導

1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由劉姓保母姊妹照顧，不料卻遭餵餿水、對折塞水桶等，最終營養不良死亡。就有網友發文表示，每次觀察老師、保母的虐童動作，都能感覺到這些人厭惡小孩，那既然如此，為何還要帶小孩？貼文引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「為什麼討厭小孩的人會當保母」為標題發文，提到有好幾起虐童事件的都是保母或老師動手，若有監視器畫面流出，通常就能從施暴者的動作發現，這些人很厭惡小孩。

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但是不論是保母或老師，都要密切接觸小孩子，因此原PO便感到不解，既然這麼討厭小孩，應該要找其他工作，為何還要帶小孩呢？這什麼心態？

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「他們就是心理變態啊，有些人會胡思亂想是大環境所逼，但是這種做出虐童行為的就是變態」、「拔指甲已經喪心病狂了，居然還能當上（保母）」、「我之前10幾年當安親班老師是因為我喜歡跟小孩相處，我覺得小孩很可愛」、「以為很輕鬆吧」。

還有網友表示，「有些人就是為了錢而已」、「為了錢吧」、「為了錢唄，不喜歡小孩的人來說，照顧個小孩跟養貓狗花草也沒什麼差別」、「不是愛小孩或愛這份工作，只是賺錢而已」、「為了孫中山」。

▲保母姊妹。左為姊姊，右為妹妹。（圖／翻攝自劉姓姊妹Facebook）

據悉，凱凱因父母入監服刑，加上家中財力吃緊，所以親友尋求新北社會局協助，並轉介到兒童福利聯盟辦理出養，怎料凱凱去年9月被送到北市文山區劉姓姊妹保母家中後，就開啟如地獄般的生活。

劉姓保母不但餵凱凱廚餘，還用布條反綁凱凱雙手、將凱凱對半折塞進家用水桶、拔光凱凱指甲。凱凱親友指控，凱凱被保母照顧期間，陳姓社工拒絕親人探視，「你們這些大人怎麼可以這麼壞，天理在哪裡啊！」更怒轟社福單位怎麼可以包庇壞人。

兒福聯盟發聲明指出，9、10、11月社工都有當面訪視，但劉女12月稱另一社區托育的孩子生病，社工家訪才改期，怎料12月卻傳出悲痛消息。兒福也說明，托育後，社工會定期訪視且有紀錄留存，將提供相關紀錄給監護家屬。

另根據《太報》報導，檢警詢問劉女為何下毒手？劉女表示，孩子的父母通常都會巴結她，希望好好照顧孩子，但凱凱沒有父母，因此讓她看不順眼，一看到凱凱就會想揍對方，要不是為了孫中山（錢），根本就不想照顧凱凱。