法國東南部暴雨3死4失蹤　搭車被洪水沖走

▲法國加爾省大雨過後，一座橋被洪水淹沒。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

法國東南部近期連日暴雨，至今造成3人死亡、4人失蹤，外傳大多數受害者是乘坐汽車行經橋梁的時候被洪水沖走。

法新社報導，當局已派出300多名救援人員前往加爾省救災，一家四口9日晚間試圖穿越尼姆（Nimes）北部狄翁斯村花園河上的橋，但卻被洪水困住，當時在車上的40歲女子獲救送醫，但她的丈夫、2名孩子依然下落不明。

在加尼耶爾（Gagnieres），一輛載著2名比利時乘客的車輛試圖過橋，儘管當時這座橋已經關閉、警方也告知不要試圖通過，最終車輛遭洪水沖走，兩名乘客的其中一人設法逃脫，後來被發現緊抓著樹約2個多小時才獲救。在案發現場數百公尺外的地方，發現一具罹難者遺體。

另外在古達爾格村，一輛車上發現47歲、50歲的女性遺體，據信兩人要前往西班牙。在阿爾代什省的聖馬丹德瓦拉馬斯（Saint Martin de Valamas），一名前往檢查設備的水電站經理9日晚間也失蹤。

相關搜救行動已於10日入夜後暫停，將於11日起恢復。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，加爾省及阿爾代什省遭遇風暴侵襲，搜救成員已在災區展開35次救援行動。