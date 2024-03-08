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他下藥迷暈妻子「10年邀83人性侵」！要求不戴套　害染4性病

▲▼倒水,喝水,裝水,水杯,水壺,下藥。（示意圖／CFP）

▲被告10年內多次在妻子的飲食中下藥，待對方失去意識後，再讓陌生人到家中性侵女方。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

法國一名老翁在長達10年的時間裡，多次在妻子的飲食中下藥，待對方失去意識後，再讓從網路上認識的陌生男子到家性侵妻子，同時將整個性侵過程拍攝下來。參與性侵的共有83名男子，由於被告人數眾多，因此庭審被迫舉辦於一個展覽中心，被害人事後罹患4種性病。而該名男子還會偷拍兒媳洗澡，並猥褻孫女。

根據《每日郵報》報導，70多歲老翁多米尼克（Dominique P.）被指控在2011年至2020年之間，多次在妻子的飲食中摻入強效的抗焦慮藥Temesta，使其失去知覺後，便邀請陌生男子來家中性侵妻子。

多米尼克利用一個名為「她不知情」（Without Her Knowing）的網路論壇，先後找來83名年齡在25歲至72歲間的男子在自己與妻子的臥室性侵女方，並將整個過程拍攝成影片。根據調查，多米尼克還要求性侵者「不要戴保險套」，而這也導致被害人罹患多種婦科疾病與4種性病。

整起事件直到2020年多米尼克因使用鋼筆式針孔攝影機在更衣室偷拍女性被抓後，才被發現。警方搜查他的手機與家中其他設備後，發現大量的性虐待影片與照片，而他甚至還在影片中一邊旁觀妻子被性侵，一邊大罵對方「蕩婦」。而被害人直到警方找上門後，才得知10年來遭到數十人性侵的事實，讓她崩潰不已，甚至數度想要輕生。

根據多米尼克女兒卡羅琳（Caroline Darian）所出版的書籍透露，多米尼克還設計了一個標準的「作業流程」，以保證妻子不會在性侵過程中清醒。其中包含要求性侵男子將車子停在距離住家很遠的地方，並且要先在廚房將衣物脫去，同時不可以噴古龍水、不可吸菸，甚至在犯案前要先用暖氣將手摀熱，以免「冷醒」被害人。

涉案人士包含公務員、救護人員、軍人、獄警、護理師、記者、議員以及卡車司機，由於人數眾多，庭審預計將在一個改造過的展覽中心舉行，時間為今年9月。被告們最高將面臨20年有期徒刑。

多米尼克還經常跟孫女們玩「醫生遊戲」，並以買玩具作為交換，要求孫女脫衣。除此之外，他還在家中浴室安裝針孔攝影機，以偷拍媳婦的裸體，並將照片上傳至網路。

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