他下藥迷暈妻子「10年邀83人性侵」！要求不戴套　害染4性病

▲被告10年內多次在妻子的飲食中下藥,待對方失去意識後,再讓陌生人到家中性侵女方。(示意圖/CFP)



記者王佩翊/編譯

法國一名老翁在長達10年的時間裡,多次在妻子的飲食中下藥,待對方失去意識後,再讓從網路上認識的陌生男子到家性侵妻子,同時將整個性侵過程拍攝下來。參與性侵的共有83名男子,由於被告人數眾多,因此庭審被迫舉辦於一個展覽中心,被害人事後罹患4種性病。而該名男子還會偷拍兒媳洗澡,並猥褻孫女。

根據《每日郵報》報導,70多歲老翁多米尼克(Dominique P.)被指控在2011年至2020年之間,多次在妻子的飲食中摻入強效的抗焦慮藥Temesta,使其失去知覺後,便邀請陌生男子來家中性侵妻子。

多米尼克利用一個名為「她不知情」(Without Her Knowing)的網路論壇,先後找來83名年齡在25歲至72歲間的男子在自己與妻子的臥室性侵女方,並將整個過程拍攝成影片。根據調查,多米尼克還要求性侵者「不要戴保險套」,而這也導致被害人罹患多種婦科疾病與4種性病。

"Grandfather 'who drugged his wife so 83 strangers he met online could rape her' will face justice in converted exhibition centre due to huge number of alleged rapists who will be cross-examined"



https://t.co/a6z8c2QXhO via https://t.co/SxqRZAK3ex