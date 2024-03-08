他下藥迷暈妻子「10年邀83人性侵」！要求不戴套　害染4性病

▲被告10年內多次在妻子的飲食中下藥，待對方失去意識後，再讓陌生人到家中性侵女方。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

法國一名老翁在長達10年的時間裡，多次在妻子的飲食中下藥，待對方失去意識後，再讓從網路上認識的陌生男子到家性侵妻子，同時將整個性侵過程拍攝下來。參與性侵的共有83名男子，由於被告人數眾多，因此庭審被迫舉辦於一個展覽中心，被害人事後罹患4種性病。而該名男子還會偷拍兒媳洗澡，並猥褻孫女。

根據《每日郵報》報導，70多歲老翁多米尼克（Dominique P.）被指控在2011年至2020年之間，多次在妻子的飲食中摻入強效的抗焦慮藥Temesta，使其失去知覺後，便邀請陌生男子來家中性侵妻子。

多米尼克利用一個名為「她不知情」（Without Her Knowing）的網路論壇，先後找來83名年齡在25歲至72歲間的男子在自己與妻子的臥室性侵女方，並將整個過程拍攝成影片。根據調查，多米尼克還要求性侵者「不要戴保險套」，而這也導致被害人罹患多種婦科疾病與4種性病。

"Grandfather 'who drugged his wife so 83 strangers he met online could rape her' will face justice in converted exhibition centre due to huge number of alleged rapists who will be cross-examined"



https://t.co/a6z8c2QXhO via https://t.co/SxqRZAK3ex — Ronni Nicole #KPSS (@RonniNicole1) March 7, 2024

整起事件直到2020年多米尼克因使用鋼筆式針孔攝影機在更衣室偷拍女性被抓後，才被發現。警方搜查他的手機與家中其他設備後，發現大量的性虐待影片與照片，而他甚至還在影片中一邊旁觀妻子被性侵，一邊大罵對方「蕩婦」。而被害人直到警方找上門後，才得知10年來遭到數十人性侵的事實，讓她崩潰不已，甚至數度想要輕生。

根據多米尼克女兒卡羅琳（Caroline Darian）所出版的書籍透露，多米尼克還設計了一個標準的「作業流程」，以保證妻子不會在性侵過程中清醒。其中包含要求性侵男子將車子停在距離住家很遠的地方，並且要先在廚房將衣物脫去，同時不可以噴古龍水、不可吸菸，甚至在犯案前要先用暖氣將手摀熱，以免「冷醒」被害人。

涉案人士包含公務員、救護人員、軍人、獄警、護理師、記者、議員以及卡車司機，由於人數眾多，庭審預計將在一個改造過的展覽中心舉行，時間為今年9月。被告們最高將面臨20年有期徒刑。

多米尼克還經常跟孫女們玩「醫生遊戲」，並以買玩具作為交換，要求孫女脫衣。除此之外，他還在家中浴室安裝針孔攝影機，以偷拍媳婦的裸體，並將照片上傳至網路。

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