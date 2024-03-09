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法國墮胎權入憲　首度公開國璽封印儀式見證歷史

▲▼法國舉辦史上首次公開的國璽封印儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國舉辦史上首次公開的國璽封印儀式。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電

3月8日國際婦女節，法國舉辦史上首次公開的國璽封印儀式，正式將「自願終止妊娠權」寫入憲法，上千人見證歷史。參與民眾向中央社表示，法國為全球先例讓人驕傲，盼向性別平權繼續邁步。

4日，法國國會上下兩院以780票贊成、72票反對的壓倒性票數正式通過「自願終止妊娠」（IVG）入憲案，成為全球首個以憲法保障墮胎權與自由的國家。

將法國憲法與新增條文蓋上官方印璽為法蘭西千年以來的傳統，可追溯至5世紀開始的墨洛溫王朝（Mérovingiens）。今天為封印儀式史上首次公開，也是重達300公斤的官方印璽封蓋印機第一次離開司法部。

上午11時起，上千人湧入巴黎文當廣場（Place Vendome），共同見證象徵性的一刻。12點，廣場首先播出法國女權奮鬥的歷史，包括1974年墮胎合法化正式通過的時刻。

接著，總統馬克宏（Emmanuel Macron）伉儷進入會場，共同見證司法部長杜彭－莫瑞提（Eric Dupond-Moretti）慎重轉動由拿破崙一世下令訂製的蓋印機，將國璽蓋印在封蠟上，完成後觀禮者起立鼓掌。

馬克宏致詞時表示，「共和國的國璽今天蓋印了一段爭取自由的漫長抗爭」，並指出希望把自願終止妊娠的權利保障寫入歐盟的基本權利憲章，「法國成為全球唯一特別以憲法保障此法的國家，我們將不會休息，直到世界都履行這項承諾。」

他也提到，將以行動終結針對女性的暴力、女性殺害和恐懼，以及帶來創傷的歧視與羞辱，「為了工作更多卻賺更少的女性而行動，對抗不公義。」

當馬克宏說向女權抗爭者道謝時，台下傳出民眾大聲回應「不客氣」，引發笑聲。馬克宏致詞結束也獲得熱烈掌聲。

儀式的另一插曲是當演唱國歌「馬賽進行曲」時，演唱者林格（Catherine Ringer）改編了歌詞，加入陰性的「公民」一詞，並把最後一句歌詞改為「成為憲法中的純正法條」。但演唱完畢馬克宏向前致意時，林格卻不領情，轉身就走，留下總統尷尬鼓掌。

參與民眾瓦雷利（Valérie）向中央社表示，「今天對女性和所有人而言都是重大的一天，我真的很高興我們做出典範，很驕傲」。一旁男性友人也說，希望法國能成為範例，讓其他國家跟隨，「而且這也是首次公開用印，所以超級重要。」

瓦雷利指出接下來還有很多待做事項，「平權，如薪資平等，還有很多事情要改善。今天是第一步，很大的第一步。」

另一位民眾法比恩（Fabienne）告訴記者很開心看到共和國有所前進，「今天儀式非常重要，寫下歷史。我剛好在巴黎，必須參加。」

▲▼法國舉辦史上首次公開的國璽封印儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國舉辦國璽封印儀式後，將正式把「自願終止妊娠權」寫入憲法。（圖／達志影像／美聯社）

她指出，墮胎權入憲展示了法國是可以做出重大改變的，「若能推動其他國家這麼做，那就更好了。」

法國墮胎權本由一般法律保障，少部分人士對於此權「入憲」存有疑慮，覺得憲法不該為此更動。

對此瓦雷利認為，「應該要寫進憲法，讓它不再改變。這項權利非常重要，以至於必須入憲」。法比恩同樣強調，「法律是會變的，然而改變憲法則是另一回事。」

現場也有不少外籍人士參與歷史性的一刻。來自波蘭的茱莉（Julie）告訴中央社，波蘭墮胎規定非常嚴格，只有在被強暴或危及生命等情況下才合法；且即使如此，許多醫生也拒絕執行，社會有常有相關抗爭，「法律和現實差距很大，我們距離法國非常遙遠。」

一旁義大利友人克勞第亞（Claudia）則表示，墮胎在義大利合法，但是以一般法律保障，「我覺得這個權利很重要，是需要入憲的」。

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