馬克宏首度表態支持「協助死亡法案」　力拚5月草案交付國會

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）10日首次表態支持「協助死亡法案」，並且希望政府5月向國會提出草案。儘管鄰近的瑞士、比利時、荷蘭都已經通過法律，在某些情況下，允許透過醫療方式協助死亡，但法國先前一直抵制相關舉措，一部分是因為來自天主教會的壓力。

馬克宏接受《解放報》採訪時說，他不想要把新法案稱為安樂死或協助自殺，而是「協助死亡」，「嚴格來說，它沒有創造新的權利或自由，但開闢了先前不曾存在的一條道路，在特定嚴格條件下，為死亡協助的請求提供可能性。」

馬克宏透露，「協助死亡法案」的條件相當嚴苛，患者必須是能夠做出決策的成年人，生命預後中期受到威脅、例如癌症末期，並且需要接受醫療專業評估。此外，家屬也能夠對此決定提出上訴。

去年，法國隨機挑選184位公民，對安樂死進行辯論後，高達76%支持對於想要獲得幫助的人，提供某些形式的協助死亡。

事實上，法國2016年就通過「克雷伊─萊昂内蒂法」（loi Claeys-Leonetti），在尊重病患、家屬醫師意見的情況下，替絕症患者施打「深度而持久的鎮靜劑」，舒緩末期痛苦症狀直至死亡，但因為禁止提供積極協助，因此也被形容為「消極安樂死」。

《路透社》指出，隨著6月歐洲議會選舉將近，馬克宏尋求提升身為「社會改革者」，因為在民調中，他的政黨比右翼國民聯盟（Rassemblement National）落後10%以上。本月稍早，法國議員也以壓倒性票數表決通過，將墮胎權寫入憲法。

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