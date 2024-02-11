荷蘭93歲前首相與妻子「手牽手安樂死」　結縭70年一起離世

Duo euthanasia: former Dutch prime minister dies hand in hand with his wife https://t.co/ceuxUEwttm — The Guardian (@guardian) February 10, 2024

記者吳美依／綜合報導

荷蘭前首相范阿赫特（Dries van Agt）與結縭70年的妻子尤潔妮（Eugenie van Agt）手牽手安樂死離世，兩人皆享耆壽93歲。《衛報》報導，儘管依然罕見，該國越來越多夫婦選擇共同結束生命。

范阿赫特創立、支持巴勒斯坦的組織「人權論壇」（The Rights Forum）9日宣布，前首相夫婦已於5日「攜手離世」，在東部家鄉奈梅亨（Nijmegen）安葬並且舉行喪禮。

負責人瓊克曼（Gerard Jonkman）透露，2人都病得很重，但是「不能沒有彼此」。事實上，范阿赫德2019年腦出血後，一直都未能完全恢復。

范阿赫特是一名天主教徒，總是稱呼妻子「我的女孩」。他於1977年至1982年擔任荷蘭首相，也是中間偏右政黨「基督教民主黨」（CDA）首任黨主席，但晚年政治立場逐漸左傾，2009年創立「人權論壇」，2017年離開政黨。

Met verdriet maken wij bekend dat de oprichter van The Rights Forum en voormalig minister-president Dries van Agt op maandag 5 februari in zijn woonplaats Nijmegen is overleden. Hij stierf samen en hand in hand zijn geliefde echtgenote Eugenie van Agt-Krekelberg. pic.twitter.com/8VHa8ltuyS — The Rights Forum (@TheRightsForum) February 9, 2024

現任首相呂特（Mark Rutte）聲明表示，范阿赫特「憑藉華麗且獨特的措辭、清晰的信念、引人注目的表現」，為荷蘭政治帶來色彩與實質貢獻。王室也讚賞他「在動盪年代承擔行政責任，設法透過鮮明性格與多彩風格激勵許多人。」

《衛報》及《美聯社》報導，在荷蘭，安樂死及協助自殺2002年起在6種情況下合法，包括無法忍受的痛苦、沒有緩解的可能性、長期想要死亡的獨立意願等，但必須經由第二位專家確認意願，大多數案例都是由家庭醫師在家裡完成手續。

范阿赫特夫婦的死亡也被視為荷蘭「雙人安樂死」（duo euthanasia）趨勢的一部分。2020年，一份針對該國整體病例的審查報告，首次注意到夫妻安樂死的狀況，當年一共26對伴侶被同時批准安樂死，2021年增長至32對，2022年增長至58對。

荷蘭組織「安樂死專業中心」（Expertisecentrum Euthanasie）發言人斯瓦特（Elke Swart）說，任何提出死亡協助要求的夫妻，都必須各自接受嚴格測試，而非一起測試。儘管「人們對此越來越有興趣」，但2人同時承受難以忍受的痛苦、沒有緩解的可能性、而且都希望安樂死的情況依然罕見。