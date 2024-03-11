休旅車遭「液壓式重砸」最新畫面曝　命危母子仍與死神搏鬥中

記者許權毅／台中報導

台中市東山路昨（10）日發生一起重大車禍，一輛載滿肥料的聯結車翻覆，當場重壓一輛休旅車，該休旅車上一對廖姓母子重傷，一度受困在幾乎變成鐵餅的車體內，母子倆今（11）日仍在加護病房急救，狀況仍相當危急，廖女昏迷指數3、生命徵象不穩定，吳男相對穩定，均在加護病房治療中。而事故地點附近一處監視器，也拍下事發完整過程。

▲▼台中昨日一起重大車禍監視器畫片曝光，原本廖姓母子休旅車開在聯結車前方，後者失控翻覆，當場重壓休旅車。（圖／民眾提供，下同）



該監視器拍下，10日上午9時左右，59歲蘇男駕駛聯結車出現在畫面中，行駛在內線車道，車速不慢，疑似因天雨路滑，整輛車失控往下坡路段衝，準備過彎時，車斗慢慢往右側傾斜，最終撐不住翻覆，整輛聯結車再往前滑至少30公尺以上。

▲▼聯結車車斗將休旅車瞬間壓扁，現場噴出大量車輛碎片。（圖／民眾提供）



而監視器也拍下，廖姓母子檔的車輛行駛在外線車道，原本開在聯結車前方，直到過彎時，聯結車往下衝翻覆，車斗竟正巧從休旅車車頂往下重砸。休旅車被重達30幾噸的車輛重壓，瞬間噴出大量殘渣碎片，相當驚悚。2車再各自再往路邊電線桿、陸橋圍欄、民宅撞擊，車輛碎片跟肥料散布整段馬路。

▲▼廖姓母子休旅車幾乎變成廢鐵，聯結車車斗則撞出大凹陷。（圖／記者許權毅攝）



利用Google Maps概略計算，該監視器設置位置與2車撞擊點相距約為70公尺。再依監視器所拍攝，聯結車出現在鏡頭內至撞擊點約為4至5秒。可推算出聯結車往下衝時速約50至63公里，與駕駛蘇男所稱4、50公里有些微不符。但該聯結車是否有超載、車輛故障、人為操作疏失等問題，仍是車禍發生原因調查重點。