桃園「青年月」青年嘉年華登場　展現青年世代創意能量

▲桃園「青年月」由青年嘉年華率先登場。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接329青年節暨慶祝桃園市青年局邁入第10年，桃園市政府青年局舉辦「桃園青年節系列活動」，首場青年嘉年華10日於桃園藝文廣場登場。市長張善政出席活動強調，市府重視青年發展，積極輔導青年在不同領域一展長才，包括青年創業、桃園設計庫、社會企業等，打造桃園成為年輕族群發揮創意、實現創業的天堂。

▲張善政戴上氣球達人送上可愛汽球高帽。（圖／記者楊淑媛攝）

青年局長候佳齡表示，該局將3月份打造為「青年月」，舉辦一系列青年活動，今日「2024青年嘉年華」以展售及表演形式呈現多元成果，除了號召社會企業團隊、設計團隊、文創職人、青創團隊等60個攤位之外，亦邀請3校熱舞表演、桃園星人秀冠軍樂團「臺玖巴樂隊」、桃園鐵玫瑰熱音賞人氣獎「桑尼樂團主唱蘇文劭」、2022大賞獎「巴查克」及男團OZONE接力開唱，鼓勵青年勇於追夢。

其中，男團OZONE接力開唱，更吸引大批粉絲，9日晚間即到廣場佔位。青年月系列活動包括：3月15日、3月23日科技新創職場體驗、3月16日至4月7日設計學群學習成果展、3月23日桃園市地方創生永續論壇、3月29日青諮委員座談會、3月30日溪海花卉農遊活動。

包括立法委員萬美玲、市議員張碩芳、陳美梅、黃婉如、市府青年局長侯佳齡、桃園區長許敏松等均一同出席活動。