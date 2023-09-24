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桃園國慶月主視覺公布　6組在地青年設計團隊展現多元創意

▲桃園國慶月主視覺

▲桃園國慶月主視覺公布。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2023 國慶月主視覺設計聯合策展記者會」、23日於市府舉行。市長張善政表示，桃園今（112）年10月與往年不一樣，由市府各局處合作呈現桃園特色的國慶月，並以「光輝十月 榮耀桃園」為主題，邀請桃園設計庫6組在地青年團隊，以國旗為核心、國慶為意象進行設計。

▲桃園國慶月主視覺

而青年局所輔導的文創團隊，也推出10種國慶文創小物，將在各局處國慶活動中廣泛運用。張市長期待今年國慶活動，不僅能讓市民感受到桃園市不僅處處國旗飄揚，同時也是一座讓年輕朋友可以盡情發揮創意、欣欣向榮的年輕城市。

張市長指出，今年桃園國慶日很不一樣，桃園各地將飄揚更多國旗之外，市府特別邀請桃園設計庫「Jamie Chiu視覺設計」、「民制設計 Min Zhi」、「橡果方案國際有限公司」、「Newiak Graphics」、「特立設計顧問有限公司」與「洪湘茹工作室」等6組在地青年設計團隊，以國旗為核心，設計具有國慶意象的主視覺，並於即日起至10月10日在桃園設計庫「桃市慶盛NATIONAL DAY 桃園市國慶主視覺設計聯展」中展出，歡迎民眾前往參觀；此外，青年局輔導的文創職人也合作推出10種具國旗意象的文創小物，歡迎各界如有運用需求，可與設計團隊洽談授權與合作事宜。

▲桃園國慶月主視覺

不論是主視覺設計，或是國旗小物，希望國慶活動除了能在城市看見許多國旗，展現對於國家的尊重及熱愛，也能讓所有人感受到充滿欣欣向榮意象的國家。年輕族群為國家打拚，因此國慶活動選用青年設計的主視覺意象，充分體現年輕人作為國家未來支柱，以及國家充滿希望的概念，屆時國慶月的活動，也請大家拭目以待。

Jamie Chiu 視覺設計的設計師邱子珉表示，本次主視覺設計汲取國旗三原色，其中藍色代表寬廣的藍天，象徵自由；白色代表耀眼的光芒，象徵核心理念；紅色則以絲帶匯聚成飄揚的旗面，三種顏色分別代表過去、現在及未來，希望呈現不論何時，對於國旗的理念永遠不會改變，讓國旗持續飄揚在藍天中。

▲桃園國慶月主視覺

民制設計MinZhi的設計師向祖民表示，本次作品以「綻放」為主要意象，透過國旗、雙十及桃花的融合，綻放桃園在地的特色。設計上除了考量桃園遍植桃樹的歷史，也考量桃園多元族群的特色，因此設計出桃園不斷綻放、雙十桃花、滿園綻放的意象，期許桃園不斷繁榮興盛、綻放自身光芒。

橡果方案國際有限公司的設計師沈佳慧表示，因為看見桃園近年來的改變，各種建設起飛，希望能帶出如孩子般，充滿希望及夢想的感覺，因此添入青天白日滿地紅的色彩元素，並以繪本及剪紙的方式，呈現桃園童真的一面。

青年局長侯佳齡表示，青年局積極輔導設計師與公部門、產業界連結，透過媒合與行銷，讓青年設計師及文創職人能在桃園創業與發展，也讓民眾感受到桃園在地設計師的活潑與創意。而本次國慶月主視覺設計交由在地青年設計師發揮創意，透過他們作品的發想，展現桃園年輕一代對雙十國慶的能量與熱情，歡迎民眾於9月23日至10月10日活動期間，到桃園設計庫欣賞「桃市慶典」桃園市主視覺設計聯展，一起歡慶國慶日。

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