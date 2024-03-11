幕後／2026提前練兵！賴清德培育新人才　黨機器2軌策略曝

▲賴清德選後曾提出黨務組織再造、啟動社會溝通等目標。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統當選人賴清德上任後積極改造黨務系統，希望透過吸納新人才，讓民進黨保持活力。據掌握，「青年選票流失」成為民進黨選後檢討一大重點，因此，除了在上周中執會通過的年度預算案中，將青年預算列為一大重點，未來也擬透過黨內對話、社會對話雙軌並進，儲備青年人才、舉辦論壇活動，藉此提前為2026地方選舉練兵。

賴清德在今年大選過後，曾宣示推動「黨務系統組織再造」、「宣傳溝通平台再升級」、「舉辦國家希望工程議題論壇，啟動社會溝通」等3大目標，希望活化黨務組織，培育新世代的公共事務人才，並且以黨部為驅動引擎，讓未來執政團隊與社會溝通，尤其是與新世代的對話，更全面、更進化、更具社群親近化。

綠營人士不諱言，從今年大選結果觀察，民進黨確實面對「青年票流失」一大困境，選後在各縣市舉辦的青年座談會中，也有許多加入民進黨的青年們反應了「身處逆風」的感受，此外，在現在大環境「討厭民進黨」的政治氛圍下，民進黨不被看好，導致難以招募新血，都是需要面對的挑戰。

據指出，為了促進社會對話，民進黨將採取黨內、社會溝通的雙軌並進策略，並擬於本周提出「年度亮點計畫」。其中，面對黨內溝通部分，黨內人士說明，將會蒐集黨內年輕幹部、黨公職的意見，進行選後「檢討」，請他們提出對「未來中央黨部能夠扮演什麼樣的角色」的意見；畢竟對於中央黨部來說，非選舉年最主要的任務就是儲備人才，先把武器準備好、兵練好，真正遇到選戰時，就可以馬上上場。

舉例來說，2024總統選戰期間，競選總部、中央黨部、立法院黨團已培養一套議題攻防的溝通默契與SOP，如今雖然競選總部已熄燈，轉而由黨團承擔起發動議題的責任，但這套機制仍未消失，反而進一步被優化。該人士說，地方公職扮演最前線進行議題攻防、傳遞訊息給基層的角色，中央黨部則扮演「平台」讓中央地方協同作戰，各方必須密切連結，評估在今年5月20日總統就職前，所有的政治攻防焦點都會在國會，「跟在野黨議題交鋒沒有空窗期」。

另一方面，對於社會溝通面向，該人士預告，民進黨將會在今年4月舉行「投資未來世代」論壇，扣回賴清德在競選期間提出的「投資未來世代」系列政見，包括獲得高度關注的百億留學圓夢基金等，透過論壇了解青年學子們對這個政見有何期待，也藉此讓政見付諸實現後，能夠更加被活化運用。