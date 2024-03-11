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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／520正式就職副總統前　蕭美琴擬訪美探視親友

▲▼馬歇爾基金會主任葛來儀率團拜會副總統當選人蕭美琴。（圖／民進黨提供）

▲蕭美琴（右）近日曾在民進黨中央黨部接待外賓們。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

正副總統當選人賴清德、蕭美琴將於今年5月20日宣誓就職，根據《ETtoday新聞雲》掌握，近日公布自費發行的「戰貓幣」引發話題的蕭美琴，擬在正式就任副總統職務前低調訪美，除了處理先前匆忙返台的搬家事宜，也計畫拜訪身在美國的親友們。

去年總統選戰期間，蕭美琴在完成駐美代表最後一個任務、亞太經濟合作會議（APEC）落幕後，直接搭機回到台灣，隨後宣布將擔任賴清德競選總統的搭檔；同年11月底，她赴美完成離職及交接手續，並帶4隻貓回台灣，隨後立即展開行程緊湊的輔選行程，當時短短4天內就返國，可說是相當匆促。

她最近透過臉書公布一款寫著「Peace Strength Resilience（和平、力量、韌性）」的戰貓紀念幣，正面一隻嘶吼揮爪的貓咪，背面則是有重要歷史意義的雙橡園。她透露，駐美國期間，跟各界友人交流的過程，收到不少個人和組織的紀念幣，於是想說自己也來做個紀念幣作為回禮紀念，請人幫忙設計了一款戰貓幣，結果計畫趕不上變化，紀念幣還沒做好就回台灣參選。

不過，據了解，蕭美琴在今年5月20日正式就任副總統前，擬再前往美國一趟，目的是為處理搬家事宜，也計畫拜訪身在美國的親友們。但由於她目前「準副總統」的身份相當敏感，此行是否也有替賴清德拚外交的意味，格外引人注意。

回顧2020年2月，賴清德也曾以「準副總統」身份赴美訪問，飛往華盛頓出席一年一度的「全美祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），當時賴說明他是以個人身分應邀出席全美祈禱會，同時也會向美國友人表達其聲援台灣加入世界衛生組織（WHO）的感激，另因他的桌位被安排在會場最前排，受重視程度可見一斑。

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