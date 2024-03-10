肥料聯結車「壓扁休旅車」母送兒補習命危　駕駛上銬送辦

▲台中市東山路今日發生重大車禍，肇事的聯結車駕駛蘇男將依過失重傷害送辦。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市東山路今日發生重大車禍，一輛裝載肥料的聯結車不明原因側翻，當場將一輛休旅車壓成鐵餅，休旅車上一對廖姓母子重傷，2人雖恢復心跳，仍被送進加護病房搶救。稍早肇事的大車駕駛蘇男在交通分隊製作完筆錄，不發一語，被雙手上銬送至偵查隊，全案將依過失重傷害送辦。

警方調查，駕駛聯結車的是59歲蘇男，車斗載滿大量肥料沿東山路直行，在某知名餐廳前彎道，不明原因翻覆，車斗壓扁另外一輛Honda CRV休旅車頂，43歲廖女跟19歲吳男一度受困車內，均受重傷，稍早經搶救後，恢復生命跡象，但情況仍危急，送往加護病房治療。

稍早肇事的聯結車駕駛蘇男自醫院離開，前往第五警分局交通分隊製作筆錄，他向媒體稱，自己時速大約4、50公里，車上載的肥料也約30幾公噸，沒有超載問題，當下有嘗試踩煞車，但煞不住。

▲▼廖女、吳男家屬前往車上找尋物品，還可見吳男的警專國文課本。（圖／民眾提供）



吳男阿伯、家屬下午同樣前往交通分隊，在廖女殘碎的車輛中找尋母子倆的物品，還可見吳男的「警專國文」課本、後背包，原本由媽媽載著要去補習班上課，卻遇到此劫。

吳男阿伯聽聞媒體轉述蘇男說法，忍不住激動情緒說：「今天這個事故真的很衰，他開得這麼快，真的太誇張，不可能有踩煞車，4、50公里的時速會撞成這樣？連高速上面都不會撞成這樣，看完行車紀錄器就知道，車速很快。」

▲▼廖女駕駛的休旅車遭到重壓，已經看不出車體樣貌。（圖／記者許權毅攝）



另外，約17時許肇事蘇男製作完筆錄，雙手被警方上銬先送往偵查隊跑流程，有媒體詢問蘇男是否要對受傷母子表示什麼？（意旨道歉），但蘇男臉色凝重，不發一語。全案經警詢後，將朝過失重傷害罪嫌送往台中地檢署偵辦。