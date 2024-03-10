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第28屆亞洲城市跆拳道錦標賽　新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金

▲新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北姊妹檔江宜珊（右）、江宜璇（左）獲雙金。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣跆拳道界傳來好消息！捕夢網數位科技跆拳道隊派出兩位選手，赴香港參加「第28屆亞洲城市跆拳道錦標賽」，在青少年女子組選手江宜珊、江宜璇獲得兩面金牌，並帶回團體亞軍獎盃。連續四年贊助跆拳道基層選手的捕夢網負責人趙永弘表示，「我們看到小孩的努力，也很高興能有機會支助她們打天下。」

就讀新北市三民高中的江宜珊與正德國中的江宜璇，兩位選手分別在青少年女子組55公斤與52公斤量級拿到金牌。隨隊的家長江亘松表示，出國比賽很花錢，但是出來打才知道自己在國際上的程度，像這次宜璇對戰香港少訓搏擊隊的兩位好手，都是以分數差提前結束，對於提升信心貢獻不少。他也感謝贊助商的支持與教練團的專業，才能讓小孩有能力出來挑戰。

▲新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金。（圖／記者郭世賢翻攝）

拿下55公斤量級金牌的江宜珊，在國內是全中運、全中錦各兩屆金牌與2023年亞青國手，本次打出3場比賽0失分的成績。賽後江宜珊表示，自從二月份在美國公開賽有成人組比賽經驗，目前打青少年賽事心態比較穩定。獲得52公斤量級金牌的江宜璇，在台灣已經是世少、亞青國手與全國青少年錦標賽連續兩屆金牌，這次雖然帶傷上陣，依然完成賽前設定目標。賽後江宜璇表示，2023年到現在一共打了12場國際賽，遇過許多狀況，所以這次雖然有傷，一樣可以順利完賽。

長期關心基層運動員的新北市議員鄭宇恩，得知消息也立即向選手與家長表達祝賀，並表示會持續為基層選手爭取更好的訓練環境與獎勵制度。

▲新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金。（圖／記者郭世賢翻攝）

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