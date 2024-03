錄下自己遭槍殺！她跟丈夫吵架「拿出手機拍」　竟成生前最後畫面

▲48歲的派翠西亞遭丈夫射殺身亡。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國德州一名婦女拿出手機,拍攝與丈夫激烈爭執的過程,未料卻在鏡頭前,遭對方連開3槍身亡。60歲的凱瑞(Carey Birmingham)謀殺妻子,卻僅被判10年監禁,而且服刑5年後,就可以申請假釋,引發輿論怒火。

根據死者派翠西亞(Patricia Birmingham)生前拍攝畫面,夫妻倆的談話越來越激烈,各自大喊「我受夠了」。凱瑞身穿浴袍,站在家門前車道上,高舉獵槍指著太太,「好吧,再見了。妳要去見耶穌了。我希望這是值得的。」隨著一陣槍聲,鏡頭摔落地面。

NEW: Texas man Carey Birmingham sentenced to just 10 years in prison after murdering his wife after finding out she was cheating on him.



Carey confronted his 48-year-old wife Patricia Birmingham in their driveway with a shotgun.



Right before shooting her, Carey said: "Alright,… pic.twitter.com/oumQ9pWVyl