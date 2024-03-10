錄下自己遭槍殺！她跟丈夫吵架「拿出手機拍」　竟成生前最後畫面

▲48歲的派翠西亞遭丈夫射殺身亡。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國德州一名婦女拿出手機，拍攝與丈夫激烈爭執的過程，未料卻在鏡頭前，遭對方連開3槍身亡。60歲的凱瑞（Carey Birmingham）謀殺妻子，卻僅被判10年監禁，而且服刑5年後，就可以申請假釋，引發輿論怒火。

根據死者派翠西亞（Patricia Birmingham）生前拍攝畫面，夫妻倆的談話越來越激烈，各自大喊「我受夠了」。凱瑞身穿浴袍，站在家門前車道上，高舉獵槍指著太太，「好吧，再見了。妳要去見耶穌了。我希望這是值得的。」隨著一陣槍聲，鏡頭摔落地面。

NEW: Texas man Carey Birmingham sentenced to just 10 years in prison after murdering his wife after finding out she was cheating on him.



Carey confronted his 48-year-old wife Patricia Birmingham in their driveway with a shotgun.



Right before shooting her, Carey said: "Alright,… pic.twitter.com/oumQ9pWVyl — Collin Rugg (@CollinRugg) March 8, 2024

《每日郵報》等外媒報導，這起案件發生於2021年12月，凱瑞據稱在懷疑妻子外遇後犯案，他的罪名最高可判20年有期徒刑，但此量刑未獲20名女性組成的陪審團支持。

被告辯護律師安東尼（Anthony Osso）表示，凱瑞與法律團隊已向陪審團承認，他是在一時衝動下殺死妻子，「我們從未試圖為我們客戶的行為辯護。」

案發時，夫妻倆的女兒正在學校上課，她曾在證人席上表示，永遠不會原諒父親奪走「我在這世界上最愛的人」。

誘殺直播！印度2政敵同框「世紀大和解」 他下秒竟遭連開5槍亡