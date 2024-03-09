妻子調店支援搬回娘家暫住！丈夫卻抓包她「吃同事肉X」

▲阿宏發現妻子回到娘家以後行蹤怪異，沒想到竟抓包妻子出軌同事。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

新竹縣一名男子阿宏（化名）與妻子小莉（化名）結婚多年，原先同住在一起，不過小莉後來因為工作問題，搬回娘家居住，沒想到阿宏竟意外抓包妻子與同事有染，更是說出「吃我的肉X」等鹹濕話語，氣得阿宏一狀告上法院。新竹地院審理後，判准2人離婚。

根據判決書內容，阿宏與小莉2021年底結婚，2人育有一名兒子，婚後一起居住在竹縣竹東鎮的房屋內，原先婚姻還算順利。

後來小莉因為工作上的需求，需要跨店支援、較晚回家，因此搬回娘家暫住。不過，阿德察覺小莉行蹤有異，於是開始調查，結果真的抓到小莉出軌，與同事有染，氣得直接攤牌。

▲小莉坦承犯了錯，承諾不會再犯，沒想到依舊故我，仍與同事逍遙快活。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



小莉被抓包以後，立即坦承犯了錯，也承諾不會再犯。阿德為了家庭和諧、給孩子完整的家庭，也決定原諒出軌的妻子。

沒想到時隔約3個月左右，小莉再度與同事發生婚外情，接著又搬回娘家居住，2人的感情最終破裂，變得無法挽回，阿德也心死訴請離婚。

事後法官查看小莉與小王的對話，發現2人的互動十分鹹濕，時常互傳「闖紅燈（生理期來時發生性行為）」、「吃我的肉X」等話語，明顯逾越應有分際，與其他男子有超過一般友誼程度的交往，因此判准離婚，全案仍可上訴。