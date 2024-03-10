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超市入口一定放蔬果？　他曝1常見心態「讓你買更多」

▲▼超市,買菜,購物,蔬菜。（圖／CFP）

▲許多超市會把蔬果放在最靠近入口的地方。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

民眾走進超市時，往往在入口處附近，就能找到「蔬菜水果類」。行家解釋，這種常見的陳列方法，背後暗藏一種心態，讓人不知不覺買更多東西，因為「你先拿到蔬菜跟水果，那之後再拿垃圾食物時，或許就不會那麼有罪惡感。」

紐約普瑞特藝術學院（Pratt Institute）建築設計專家康奈利（Reeves Connelly）表示，「從心理學和行銷觀點來看，超市設計絕對花費了許多巧思。」除了在入口處陳列農產品，甚至可能定期變更商品位置，如此一來，即使熟客也必須多繞點路、尋找商品，在店裡待越久，越可能購買預料之外的商品。

@reevcon

the amount of thought that goes into grocery store design, from a psychological and marketing standpoint, is absolutely wild

♬ original sound - Reeves Connelly

相較於蔬果，儘管雞蛋與牛奶也被視為民生必需品，卻比較少被放在入口處，反而更可能位於深處貨架上，這是為了讓消費者「不得不」穿越其他走道，經過一大堆零食汽水等誘人商品，進一步刺激購買誘因。

康奈利也透露，除了成人以外，超市陳列也把孩童考量進去，例如穀物貨架的陳列方式，「含糖穀物會剛好放在孩子視線所及的高度，這樣他們就更可能拿走一盒。而比較健康的選項，則會放在最上面。」

康奈利在TikTok分享後，許多網友恍然大悟，「他們的小把戲總是對我有效」、「我走進去是為了買3件東西，結果卻花了300美元。」但也有人驕傲宣稱永遠不會中招，「所以我現在都叫生鮮外送」、「這就是為什麼我不用手推車。如果我拿不動，那我就不會買。」

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關鍵字：

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