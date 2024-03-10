美球迷零下20度看球賽　12人「嚴重凍傷」慘截肢！

▲比賽當天最低氣溫來到零下20度。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國密蘇里州一間醫院8日表示，1月出現數十名病患因於低溫下在阿羅黑德體育場（又稱箭頭體育場）觀看戶外美式足球比賽，導致嚴重凍傷，其中有12人更因此面臨截肢命運。邁阿密海豚隊與堪薩斯城酋長隊在阿羅黑德體育場比賽當天，室外溫度來到攝氏零下20度，並帶來攝氏零下33度的寒風，創下該體育場的最低溫紀錄。

根據《衛報》報導，職業美式足球隊水牛城比爾與匹茲堡鋼人原定1月13日舉辦外卡季後賽，然而因為紐約出現暴風雪，因此比賽緊急喊卡，延後1天舉辦。堪薩斯城酋長隊與邁阿密海豚隊同一天也要在密蘇里州舉辦外卡季後賽，儘管國家氣象廳已警告會出現「危險的寒風」，但因沒有降下暴風雪，因此比賽仍照常舉行。

誰也沒想到，比賽當天的最低溫來到攝氏零下20度，陣風更是帶來攝氏零下33度的寒風。這也打破了阿羅黑德體育場自1983年創下的最冷比賽歷史紀錄，當時室外氣溫為攝氏零下17度。

▲現場觀眾冷到包緊緊。（圖／達志影像／美聯社）



密蘇里州一間醫院8日表示，有數十名在1月13日觀看堪薩斯城酋長隊與邁阿密海豚隊比賽的觀眾出現嚴重凍傷，其中已有12人被迫截肢，主要部位為手指與腳趾。而隨著病患傷勢的情況發展，未來2至4周恐怕會出現更多病患必須進行截肢手術。

專家指出，皮膚暴露在如此低溫下，只需要30分鐘就會凍傷，如果颳起寒風，造成凍傷的時間將會更短。