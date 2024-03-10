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抗衡北京手伸南太平洋島國　美國2233億經濟援助台灣友邦

▲▼美台。（圖／路透）

▲拜登去年承諾於20年內，向密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帛琉提供71億美元經濟援助。（圖／路透）

中央社記者鍾佑貞華盛頓9日專電

美國參議院批准71億美元經援密克羅尼西亞、以及台灣2友邦馬紹爾群島、帛琉等3南太平洋島國法案，總統拜登今天簽署生效。近年美中在此地區較勁升級，經濟援助法案卻因政黨惡鬥影響國會運作，有學者說，這將重挫美國形象。

美國參議院昨天午夜趕在現有資金到期的數小時前，以75票對22票的結果，批准多項政府機關的開支法案，以避免政府局部關門。法案含提供自由聯合協定（Compact of Free Association, COFA）的71億美元（約新台幣2233億元），為密克羅尼西亞，以及台灣2友邦包括馬紹爾群島、帛琉提供經援。

COFA可追溯至1980年代，美國當時首度與這3國達成協定，去年9月第3度續約並展延20年。依據協定內容，美國保留協防這3國的責任及進入太平洋大片區域的專屬權，並提供經濟援助。

由於北京在印太地區的脅迫性影響力日益引發疑慮，3島國又位處南太平洋關鍵地區，拜登（Joe Biden）去年曾承諾於20年內向這3國提供71億美元經濟援助。

這幾個月來，國會持續面臨批准續約及為3島國提供資金的壓力。一封致參院領導層的跨黨派信函寫道：「未能盡快通過重新談判的（自由聯合）協定，將危及我們與協定成員國及整個太平洋島嶼地區的關係，這些國家將COFA視為美國對該地區承諾的判準。」

信函提到，密克羅尼西亞、帛琉及馬紹爾群島確保美國維持對夏威夷及菲律賓之間的太平洋戰略控制。

共和黨眾議員魏斯特曼（Bruce Westerman）提案將經援3國的法案納入開支包裹方案。他於聲明中表示，「打擊中國共產黨在印太地區的脅迫性影響力，一直是我本人在這屆國會的首要任務之一」。

經援法案還要求成立美國跨部門小組，為落實COFA提供指引。此外，國務院東亞暨太平洋事務局也將成立一新單位管理美國與這3國的關係。

密克羅尼西亞、帛琉及馬紹爾群島3國的人口加起來不到20萬，有權在美國居住及工作。魏斯特曼辦公室指出，3國也有民眾於美軍服役，且入伍率往往高於美國許多州。

參議院外交委員會成員、選區在夏威夷的民主黨聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）也透過聲明說：「續約COFA是關鍵的一步，無論是對於加強美國國安，還是促進印太地區的民主及善政，都是如此。」

外界原先預期國會於去年10月通過提供這3國的資金，卻因兩黨僵局而遲未有結果。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者厄德（Charles Edel）及派克（Kathryn Paik）曾發文示警，遲遲未為COFA提供資金是「向敵、友表明，美國在言行合一方面猶豫不決」。

兩人指出，「與中國的競爭有時會呈現一種抽象的性質。COFA為華府提供的不僅是具體的機會，還是一場考驗，美國不能失敗」。

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