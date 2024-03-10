26歲AV女優過世！18歲入行「身家3100萬」　警方調查死因

▲索菲亞18歲踏入成人娛樂產業。（圖／翻攝自IG、GoFundMe）

記者詹雅婷／綜合報導

美國26歲AV女優索菲亞（Sophia Leone）3月1日陳屍家中，家屬已證實這項消息，警方正針對死因進行調查。她是在18歲那年踏入成人娛樂產業，在過世消息傳出後，她的社群平台湧入大量網友哀悼。

鏡報、Metro報導，索菲亞不久前才更新Instagram，但3月1日卻被家人發現失去意識倒在邁阿密家中過世。繼父麥克羅梅洛（Mike Romero）在眾籌網站GoFundMe宣布她的死訊，「我代表她的母親與家人，懷著沉重心情向大家宣布，我們深愛的索菲亞去世了」，她是一名深受大家喜愛的女兒、姊妹、孫女，喜愛旅行，總能找到讓身邊每個人都露出微笑的方法，如今她的驟逝讓家人與朋友感到相當震驚。

▲索菲亞3月1日被家人發現失去意識倒臥家中，警方正在調查死因。（圖／翻攝自IG）

索菲亞18歲那年踏入成人娛樂產業，當年因為參加在邁阿密的音樂節被經紀人相中後入行。根據IMDb，她的淨資產超過100萬美元（約新台幣3100萬元）。在Instagram上，她擁有近30萬名粉絲。索菲亞所屬的經紀公司101 Modeling也透過社群平台發文哀悼，「我們深愛的索菲亞不幸去世……安息吧，可愛的天使，要知道我們有多愛妳。」

在索菲亞過世的消息曝光後，大批網友湧入索菲亞的社群平台表達哀悼，「我們先失去（日本漫畫作品《七龍珠》作者）鳥山明，現在又失去索菲亞。生命太短暫了，願他們安息」。

繼父麥克羅梅洛也向索菲亞的支持者、社區募款，這筆錢將用於喪葬費、調查經費，以及家屬在這段期間所需的其他支出。32歲成人內容創作者莉娜（Lena The Plug）已捐出500美元協助後事，依據眾籌網站，現已有超過100人捐款，還有匿名者捐出1000美元，總計湧入9510美元善款，距離1.2萬美元的募款目標越來越近。

▼索菲亞在Instagram上擁有近30萬名粉絲。（圖／翻攝自GoFundMe）