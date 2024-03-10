大猩猩追上來！美動物園工作人員「拔腿狂奔」畫面曝光

▲銀背大猩猩Elmo突然在工作人員後方加速奔跑，兩人最終安全脫身。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州沃斯堡動物園（Fort Worth Zoo）上演驚險一幕，動物展示區一隻大猩猩突然在工作人員後方加速奔跑，直到被食物桶卡到才停下來，然而一抬頭就與工作人員正面對峙。這段影片的瀏覽次數至今衝破1400萬次，可聽見現場遊客見狀不斷發出驚呼聲，直喊「老天爺幫幫她」。

福斯新聞8日報導，這起事件發生在2023年秋季，這隻銀背大猩猩（Silverback Gorilla）名叫「Elmo」，當時動物園工作人員跑到園區一扇門的前方，使用對講機呼救，接著Elmo卡到食物桶後停下來，抬頭看著站在門口的工作人員。不只如此，當時還有另一名工作人員也在猩猩園區內，只能站在旁邊觀察情況等待時機，直到Elmo移動至距離工作區出入口足夠遠的地方，才得以脫逃。

這情況讓現場不少遊客感到緊張，不斷發出驚呼聲，祈禱著喊「老天爺幫幫她」、「請保護她」。Elmo是在紐約州水牛城動物園（Buffalo Zoo）出生，今年3月5日年滿34歲。

針對2023年10月20日的事件，沃斯堡動物園透過聲明表示，在這起事件中，2名工作人員與Elmo並沒有身體接觸，所有人與動物都很安全，每日工作人員都會把大猩猩轉移至室內空間，讓飼育員把牠們的午餐放置在室外區，但因工作人員失誤，在進入展示區時沒有注意到銀背大猩猩還在室外區，多虧有專業受訓與擁有相關知識，工作人員冷靜應對狀況，安全脫身。