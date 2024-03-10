台南做工行善團攜手慈濟修繕　響應黃偉哲大水庫理論

▲台南做工行善團，攜手慈濟志工進行弱勢愛心修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局做工行善團，用心整修每戶弱勢勞工的住屋。本周出動金屬工會、鋁製品工會、電氣工會、泥水工會等修繕志工，以及志願服務協會志工和慈濟志工，兵分三路至柳營、楠西、南區接力施工，秉持打造「有情有疼心ㄟ厝」的精神，力求早日提供案家煥然一新的安心住所。

勞工局做工行善團響應黃偉哲市長推動大水庫理論，結合社會多元團體及資源共同修繕幫助弱勢家庭修繕房屋。慈濟團體前於善化區、柳營區等多次與做工行善團攜手改善弱勢家庭居住環境，2023年11月5日黃偉哲市長率同勞工局等市府同仁，前往仁德靜思堂拜會慈濟上人，分享做工行善團成果及慈濟志工的協助，也獲得上人極高的肯定。9日慈濟動員31名志工再度與做工行善團合作，耗費2個多小時協助南區弱勢案家屋內整理清理，齊心為改善案主居住環境共同努力，案養子非常感動，深感台南是個有愛的城市，鄰居們也都很高興志工幫忙整理環境。

近期服務居住於柳營區47年次的連姓案主，獨居具有低收入戶身分，住處屋頂為老舊竹管屋，年久損壞、中間嚴重下陷，隨時都有坍塌的危險，因經濟困難無法自行整修。勞工局「做工行善團」接獲通報到案家評估後，已先由泥水工會完成舊屋頂、屋瓦、天花板拆除清運施工，和電氣工會完成管路、化糞池施作。本周3/5至3/7金屬工會志工連續施工三日，完成屋頂鐵厝鋼板安裝、強化屋樑安全，同時鋁製品工會於3/6到場丈量客廳、臥室鋁門和鋁窗。

10日由泥水工會志工協助浴室隔間防水砌磚施工，電氣工會再次到府進行電線配置施工，重新拉線、配線，及燈具安裝施工，強化住家用電安全性，後續下周將由木工工會接力施工。另外，電氣與泥水工會分別於3/4及3/9派員至楠西協助案家處理浴室積水問題。

勞工局局長王鑫基表示，台南是個充滿人情味的城市，做工行善團各工會志工們彼此接棒不辭辛勞，為社會公益盡心付出，分工合作為弱勢家庭打造安心住處，無私舉動為社會注入滿滿的正能量，期盼繼續透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多有需要的人，打造更多愛與溫暖的「希望家園」。