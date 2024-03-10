　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

大農大富平森小火車遊園！賞螢季限定　班次座位有限要快

▲「螢漫平森-大農大富賞螢趣」活動期間自3月9日至4月14日。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲「螢漫平森-大農大富賞螢趣」活動期間自3月9日至4月14日。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024「螢漫平森-大農大富賞螢趣」自3月9日至4月14日，於花蓮光復大農大富平地森林園區舉辦，林業及自然保育署花蓮分署歡迎民眾前來森林裡感受大自然的洗禮，搭乘森林遊園小火車體驗全台最早、面積最大的賞螢盛宴。

大農大富平地森林園區早期為製糖所需的種蔗農場，糖業鐵路五分車載著滿滿甘蔗的地景，也隨著製糖產業結束而消失。賞螢季推出期間限定「森林遊園小火車」，大農大富生態解說員隨車導覽解說，藉由豐富有趣的故事，讓民眾了解從甜蜜蔗香到清新森林香氣的更迭變化，對園區豐富生態有更多元認識。電動小火車每日班次與座位有限，請提早線上購票報名，體驗白天搭乘小火車享受森林浴，晚上接續參加螢火蟲的婚禮，放鬆身心享受平地森林精采萬變的美麗風貌。

▲「螢漫平森-大農大富賞螢趣」活動期間自3月9日至4月14日。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲賞螢季推出電動小火車遊園，體驗白天搭乘小火車享受森林浴，晚上參加螢火蟲的婚禮。

花蓮分署與在地社區及解說隊攜手合辦賞螢生態旅遊活動已邁入第9年，活動內容含賞螢導覽及精選在地社區伴手禮，除將螢漫平森的風景收藏心裡之餘，也可帶回當地小農產品。為維護螢火蟲棲地與維持導覽品質，每日開放賞螢人數有限制，均由受過培訓與考核的在地居民擔任導覽，讓活動經濟效益留在社區，讓螢火蟲、自然生態與在地居民三方共好共存。

為響應綠色旅遊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，延續往年「賞螢專車」服務，每周五、六提供花蓮市區到園區來回接送服務，購買賞螢專車方案即含當日賞螢體驗券與伴手禮；考量搭火車遊客，今年與花蓮縣光復鄉公所「幸福巴士」合作，只要事先線上預約，即可享受從光復火車站免費接駁至園區的服務。

▲「螢漫平森-大農大富賞螢趣」活動期間自3月9日至4月14日。（圖／花蓮分署提供，下同）

3月9、10日二天下午規劃「賞螢開幕慶典」，有草地音樂會、螢光點點市集等主題活動，由花東在地歌手及樂團帶來精彩演出，螢光點點市集有大農大富平地森林周邊社區、友善小農、藝術手作等特色店家，盛情供應各種美食與特色選物。歡迎一起來聽音樂、逛市集，享受悠閒的午後時光；當夜幕低垂，再動身前往森林參加螢火蟲世紀婚禮。

園區白天可以免費入園，賞螢季期間為了降低對螢火蟲的干擾與維護民眾安全，有人車管制，請民眾配合現場工作人員指示。

賞螢系列活動相關訊息可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁，與花蓮分署官方網站洽詢；特殊團體、購票諮詢也可來電至賞螢季活動客服03-8811878洽詢。

ET快訊
KIMIKO病倒！　一聽媽媽「買了台積電」秒復活
上萬醫師罷工「面臨吊照」！　南韓政府下達處分通知
吃到蘇丹紅怎麼辦？　毒物醫建議多吃「1種食物」加速排出
AV女神引退嫁給粉絲！　帥老公正面曝光認：愛看老婆外遇
00940爆預購人潮！　存600張月領逾4萬
夜市1小吃漲很兇！　拿4串「1張國父沒了」
搞大隊友辣媽肚子！　NBA球星無預警當爸了
逃劫男大生驚悚還原！目睹砂石車下坡「開很快」　壓扁休旅車母子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南做工行善團攜手慈濟修繕　響應黃偉哲大水庫理論

2024台南麻豆柚香追香健康路跑　南消宣導強化防災意識

台南消友會二處及工豐企業善心義舉　南消二大獲贈住警器、防焰口罩！

雙流瀑布步道+墾丁國家森林遊樂區景觀改造計畫　獲台灣景觀大獎

大農大富平森小火車遊園！賞螢季限定　班次座位有限要快

吸茫了嗎？　毒蟲竟駕車在路中昏睡遭南警活逮

全台唯一！桃園棒球場導入DMX燈控系統　提供各種舞台燈光效果

太平洋浪花半馬落幕！Francis Kioko Nzyoki奪冠　游雅君封后

山立和八達兩公司捐地興建市民活動中心　張善政頒發感謝狀

國際獅子會300B3區環保植樹　125株風鈴木為小檜溪公園添綠意

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

台南做工行善團攜手慈濟修繕　響應黃偉哲大水庫理論

2024台南麻豆柚香追香健康路跑　南消宣導強化防災意識

台南消友會二處及工豐企業善心義舉　南消二大獲贈住警器、防焰口罩！

雙流瀑布步道+墾丁國家森林遊樂區景觀改造計畫　獲台灣景觀大獎

大農大富平森小火車遊園！賞螢季限定　班次座位有限要快

吸茫了嗎？　毒蟲竟駕車在路中昏睡遭南警活逮

全台唯一！桃園棒球場導入DMX燈控系統　提供各種舞台燈光效果

太平洋浪花半馬落幕！Francis Kioko Nzyoki奪冠　游雅君封后

山立和八達兩公司捐地興建市民活動中心　張善政頒發感謝狀

國際獅子會300B3區環保植樹　125株風鈴木為小檜溪公園添綠意

吳秉宸cover安溥《親愛的》　自編自導「演員落選的一天」網：被激勵到了！

等到了！超商美式「買1送1」爽喝　限時5天快買

「毀憲亂政誰比得過柯建銘？」　傅崐萁：一群綠營肥貓寄生國家

KD猛砍45分白搭　綠衫軍雙槍坦圖、布朗攜手飆56分射日

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

《滯留生》奧斯卡前夕惹議！美作家控「逐行抄襲」：導演有過我的劇本

KIMIKO病倒！一聽媽媽「買了台積電」秒復活　網噴笑：錢錢治百病

郭書瑤現身《浪姐5》錄製！謝金燕首登台挑戰泰文歌　分組名單瘋傳

Wi-Fi名稱是「援烏口號」　警闖宿舍突襲搜查！俄學生被判入獄

2026佈局「先建立人才庫」　遭藍酸連N都沒⋯柯文哲認了：小草精神

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

地方熱門新聞

行人庇護島又挨撞！男不熟路況撞上去

虎尾鎮長候選人林嘉弘為經濟發展與升格畫藍圖

山立和八達兩公司　捐地興建市民活動中心

獅子會300B3區植樹　為小檜溪公園添綠意

全台唯一！桃園棒球場導入DMX燈控系統

毒蟲竟駕車在路中昏睡遭南警活逮

推動觀光台江鹿耳門文化觀光協會成立

太平洋浪花半馬落幕　各組得獎名單出爐

老翁誤信網路投資群組　警方超商逮車手

老歌金曲音樂會溫馨動人心弦

為新北農民發聲　女農連麗修助農務扎根八里

雲林縣冷鏈設施備補助起跑

《台南作家作品集》第13輯新書出版　

南消二大獲贈住警器、防焰口罩！

更多熱門

相關新聞

BMW全台首間純電生活概念店　

BMW全台首間純電生活概念店　

展現頂級純電品牌體驗，BMW汎德即日起至4月底止，將在台北大直購物新地標「NOKE忠泰樂生活風格商城」打造全台首間「BMW i純電生活概念店」，除了寬敞展示空間、多款BMW i電動車款外，也以永續、純電、科技美學等理念融合空間設計與顧客體驗，展示全面的品牌體驗。

藍寶堅尼「小牛」註冊新商標

藍寶堅尼「小牛」註冊新商標

陸肯德基新品「湯圓咖啡冰淇淋」

陸肯德基新品「湯圓咖啡冰淇淋」

貴州山林大火兩消防員被困犧牲 客機經過拍下火勢延燒

貴州山林大火兩消防員被困犧牲 客機經過拍下火勢延燒

烏來新玩法！峇里島風溫泉、新開咖啡

烏來新玩法！峇里島風溫泉、新開咖啡

關鍵字：

大農大富平地森林賞螢限定小火車遊園

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

啦啦隊正妹私接案「遭封殺」！小帆9年委屈全說了

爆熱戀小12歲金高恩！GD出道17年罕見回應

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面