大農大富平森小火車遊園！賞螢季限定　班次座位有限要快

▲「螢漫平森-大農大富賞螢趣」活動期間自3月9日至4月14日。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024「螢漫平森-大農大富賞螢趣」自3月9日至4月14日，於花蓮光復大農大富平地森林園區舉辦，林業及自然保育署花蓮分署歡迎民眾前來森林裡感受大自然的洗禮，搭乘森林遊園小火車體驗全台最早、面積最大的賞螢盛宴。

大農大富平地森林園區早期為製糖所需的種蔗農場，糖業鐵路五分車載著滿滿甘蔗的地景，也隨著製糖產業結束而消失。賞螢季推出期間限定「森林遊園小火車」，大農大富生態解說員隨車導覽解說，藉由豐富有趣的故事，讓民眾了解從甜蜜蔗香到清新森林香氣的更迭變化，對園區豐富生態有更多元認識。電動小火車每日班次與座位有限，請提早線上購票報名，體驗白天搭乘小火車享受森林浴，晚上接續參加螢火蟲的婚禮，放鬆身心享受平地森林精采萬變的美麗風貌。

▲賞螢季推出電動小火車遊園，體驗白天搭乘小火車享受森林浴，晚上參加螢火蟲的婚禮。

花蓮分署與在地社區及解說隊攜手合辦賞螢生態旅遊活動已邁入第9年，活動內容含賞螢導覽及精選在地社區伴手禮，除將螢漫平森的風景收藏心裡之餘，也可帶回當地小農產品。為維護螢火蟲棲地與維持導覽品質，每日開放賞螢人數有限制，均由受過培訓與考核的在地居民擔任導覽，讓活動經濟效益留在社區，讓螢火蟲、自然生態與在地居民三方共好共存。

為響應綠色旅遊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，延續往年「賞螢專車」服務，每周五、六提供花蓮市區到園區來回接送服務，購買賞螢專車方案即含當日賞螢體驗券與伴手禮；考量搭火車遊客，今年與花蓮縣光復鄉公所「幸福巴士」合作，只要事先線上預約，即可享受從光復火車站免費接駁至園區的服務。

3月9、10日二天下午規劃「賞螢開幕慶典」，有草地音樂會、螢光點點市集等主題活動，由花東在地歌手及樂團帶來精彩演出，螢光點點市集有大農大富平地森林周邊社區、友善小農、藝術手作等特色店家，盛情供應各種美食與特色選物。歡迎一起來聽音樂、逛市集，享受悠閒的午後時光；當夜幕低垂，再動身前往森林參加螢火蟲世紀婚禮。

園區白天可以免費入園，賞螢季期間為了降低對螢火蟲的干擾與維護民眾安全，有人車管制，請民眾配合現場工作人員指示。

賞螢系列活動相關訊息可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁，與花蓮分署官方網站洽詢；特殊團體、購票諮詢也可來電至賞螢季活動客服03-8811878洽詢。