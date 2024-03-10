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3／11龍抬頭！八大禁忌+開運撇步一次看　已婚女千萬別回娘家

▲楊登嵙教導發財水製作過程。（圖／記者游瓊華攝）

▲明天是農曆二月二日龍抬頭，命理師楊登嵙傳授發財水製作方式，讓財氣像龍一飛沖天，財運旺旺來。（圖／記者游瓊華攝）。

記者游瓊華／台中報導

明天、3月11日是農曆的二月二日，俗稱「頭牙」，不僅是土地公生日，也是2024年的「龍抬頭」。民間流傳，龍抬頭這日是開運吉日，不過命理師楊登嵙也提醒8大禁忌千萬別做，當中包括已婚女性不宜在這天回娘家，容易將娘家氣運往下壓；另外也有開運攻略，包括吃在早上9點到下午1點剃頭，或吃豬頭肉、水餃等，讓運勢能一鳴驚人，還有發財水的製作全攻略，讓你財運亨通。

楊登嵙表示，2024年3月11日為農曆二月初二，民間傳說武則天廢了唐立周稱帝，玉帝得知勃然大怒，讓海龍王三年不可以下大雨；後來龍王心憫民間，趁玉帝不在時降了一場大雷雨。玉帝得知之後將龍王趕出天庭，將龍王困壓在山下，百姓為了感謝龍王降雨，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉皇大帝，玉帝在農曆二月初二將龍王解封，於是民間感恩龍王被釋放，此為主管雲雨的龍王抬頭之日，也意謂著在此之後雨水會漸多，就有了「二月二，龍抬頭」之說。

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楊登嵙也提醒龍抬頭這日8大禁忌，包括不宜敲水龍頭、忌吃龍蝦、忌說「關門」2字，避免龍氣不進，運氣阻滯，應該改說「靠門」；另外，也不宜喝粥、洗衣、動刀與針線、研磨食物。最後一個，針對已婚女性，不宜在農曆二月二日回娘家，容易將娘家氣運往下壓。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊登嵙提醒，將發財水放在大門客廳內斜對角49天，藏風聚氣的「聚財位」，財運就會旺旺來。（圖／資料照片）

另外，楊登嵙也分享8大開運方法，首要是剃頭，最好選在早上9點至11點，以及中午11至13點剃頭；再來是引龍錢，因2024年「財帛星」在北，準備空水瓶，瓶內放置268元銅板，到家或公司附近銀行的飲水機裝水，裝滿水瓶，將水一路細灑回到家或公司，再將剩餘的水加入家或公司水龍頭的水，裝滿該瓶，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，然後放在大門客廳內斜對角，藏風聚氣的「聚財位」，放49天，財氣就能像龍一飛沖天，財運旺旺來。

若上述方式都無法達成，也可以吃豬頭肉、麵條、水餃、米飯、春餅、帶殼龍眼或花生等膽新，代表破繭而出、好事發生。

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