　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2024九紫離火年想轉換跑道、自己當老闆？6大行業最旺！

▲屬羊的朋友，國曆12月的開運的關鍵在於保持良好的心境。只要情緒穩定愉悅，思維便能保持清晰，做出正確判斷。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲想轉換跑道或自己當老闆，選對關鍵6大行業最旺。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

農曆新年大家都在積極拜財神，全台招財風氣旺，許多人都期待著在未來的日子裡能賺得盆滿缽滿。然而，對於想要創業或轉換跑道的人來說，究竟該選擇哪個行業才是最明智的？面對這樣的疑問，逢時運來能量補給站社團版主瑞拉點名6大行業最旺。

瑞拉說明，2024年是一個「九紫離火運年」，這意味著一個極具發展潛力的時期。她指出，適合在這一年投資創業的行業主要包括餐飲業、美容化妝品、新電商、文學文化產業、傳統文化產業以及中醫文化等。這些行業不僅在未來的20年裡有著蓬勃發展的潛力，而且在今年這個特殊的時期更是如虎添翼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「如果你是那一種自行創業者，可以考慮投身這些領域，」瑞拉建議道，「在這些領域下進行創業，不僅可以減少許多彎路，還能夠更輕鬆地獲得成功。」

事實上在這個資訊爆炸的時代，人們與手機成為密不可分的伙伴，也為創業者帶來了無限的機會。瑞拉指出，現在很多人習慣於與手機中的人進行交流可能有點實體社恐，但這也意味著人們對於視頻製作、社交媒體等方面的技能逐漸提升。她鼓勵大家利用這一點，通過拍攝影片、在社交媒體上分享等方式，為自己的事業開拓更廣闊的天地。

總的來說，2024年對於那些有志於創業的人來說，將是一個充滿機遇的年份。選擇適合的行業，抓住時機，相信自己的能力，相信命運，或許就能在這個特殊的時期開啟一個嶄新的篇章。

ET快訊
快訊／初二清晨不平靜！　木柵火燒車「5機車全毀」
初二回娘家「15項禁忌」注意！　穿2色衣服像奔喪
他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論
柯震東牽手安心亞被目擊！　信義區夜店發錢
快訊／初二回娘家！國三南下已「紫爆」　國一竹北紅色警戒
初二清晨4℃！　16縣市低溫特報
特赦兒童性侵犯爆民怨　匈牙利總統辭職
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初二清晨「寒流達標」　鄭明典：輻射冷卻發威

2024九紫離火年想轉換跑道、自己當老闆？6大行業最旺！

快訊／初二回娘家！國三南下已「紫爆」　國一竹北紅色警戒

初二回娘家　3禁忌不要犯「迎整年好運」

愛莉莎莎出車禍！　「跟瘋了一樣」：感覺尿漏一半出來了

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上！　資深彩券行員工揭密

春節最塞日！初二國道18處「停車場」地雷路段　國5連塞13小時

初二回娘家「15項禁忌」注意！　穿2色衣服像奔喪

初二清晨4℃！　16縣市低溫特報

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

大甲鎮瀾宮搶頭香！　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

初二清晨「寒流達標」　鄭明典：輻射冷卻發威

2024九紫離火年想轉換跑道、自己當老闆？6大行業最旺！

快訊／初二回娘家！國三南下已「紫爆」　國一竹北紅色警戒

初二回娘家　3禁忌不要犯「迎整年好運」

愛莉莎莎出車禍！　「跟瘋了一樣」：感覺尿漏一半出來了

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上！　資深彩券行員工揭密

春節最塞日！初二國道18處「停車場」地雷路段　國5連塞13小時

初二回娘家「15項禁忌」注意！　穿2色衣服像奔喪

初二清晨4℃！　16縣市低溫特報

快訊／初二清晨不平靜！　木柵火燒車「5機車全毀」

患病後首曝心聲！查爾斯三世：抗癌路艱辛　衷心感謝公眾支持

韓國人不敢生原因曝！美記者「住高級月子中心」　感嘆奢華待遇

男友坐副駕「3衝突爆導火線」陳天仁心死！茵芙排隊完秒提分手：太丟臉

初二清晨「寒流達標」　鄭明典：輻射冷卻發威

孫芸芸、 賽琳娜蛇錶上手超時髦　卡地亞美洲豹錶野性魅力迷人

蕭憶銘化身悍將宿舍「甲蟲老師」　養過上百隻最巨體型17公分

鎮壓國內反對派　緬甸軍政府頒布強制徵兵令

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」遞千元鈔

2024九紫離火年想轉換跑道、自己當老闆？6大行業最旺！

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

快訊／13縣市晚間發布低溫特報

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

極冷空氣盤據！13縣市低溫特報　今入夜到初二跌破10度

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

提醒5生肖安太歲　強運前3名是他們

人妻決定不回婆家過年　網友聽理由全力挺

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

更多熱門

相關新聞

初二回娘家　3禁忌不要犯「迎整年好運」

初二回娘家　3禁忌不要犯「迎整年好運」

明（11日）是大年初二，傳統習俗中是出嫁的女兒「回娘家」的日子，又稱「歸寧」或「回門」。命理老師就提醒3大禁忌，以及甩厄運迎好運的良辰吉時，方法十分簡單。

新年旺財風水7招　業績長紅須關注北方

新年旺財風水7招　業績長紅須關注北方

旺運整年！大年初一開運5祕法一次看

旺運整年！大年初一開運5祕法一次看

南瑤宮四季籤出爐！抽出4支上上籤

南瑤宮四季籤出爐！抽出4支上上籤

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

關鍵字：

開運招財運勢轉職命理

讀者迴響

熱門新聞

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

即／大樂透3.57億開出2注！獎落2縣市各得1.78億

台南男上門輸贏被捅死　燒烤店老闆羈押禁見

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

派出所進駐猛鬼大樓　員警睡覺頭腳被轉180度

快訊／13縣市晚間發布低溫特報

親戚嗆「台北月薪73K很窮」！網見親戚超狂薪水愣

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

正妹為房貸做酒店　月入百萬急喊卡

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面