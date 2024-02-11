2024九紫離火年想轉換跑道、自己當老闆？6大行業最旺！

▲想轉換跑道或自己當老闆，選對關鍵6大行業最旺。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

農曆新年大家都在積極拜財神，全台招財風氣旺，許多人都期待著在未來的日子裡能賺得盆滿缽滿。然而，對於想要創業或轉換跑道的人來說，究竟該選擇哪個行業才是最明智的？面對這樣的疑問，逢時運來能量補給站社團版主瑞拉點名6大行業最旺。

瑞拉說明，2024年是一個「九紫離火運年」，這意味著一個極具發展潛力的時期。她指出，適合在這一年投資創業的行業主要包括餐飲業、美容化妝品、新電商、文學文化產業、傳統文化產業以及中醫文化等。這些行業不僅在未來的20年裡有著蓬勃發展的潛力，而且在今年這個特殊的時期更是如虎添翼。

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「如果你是那一種自行創業者，可以考慮投身這些領域，」瑞拉建議道，「在這些領域下進行創業，不僅可以減少許多彎路，還能夠更輕鬆地獲得成功。」

事實上在這個資訊爆炸的時代，人們與手機成為密不可分的伙伴，也為創業者帶來了無限的機會。瑞拉指出，現在很多人習慣於與手機中的人進行交流可能有點實體社恐，但這也意味著人們對於視頻製作、社交媒體等方面的技能逐漸提升。她鼓勵大家利用這一點，通過拍攝影片、在社交媒體上分享等方式，為自己的事業開拓更廣闊的天地。

總的來說，2024年對於那些有志於創業的人來說，將是一個充滿機遇的年份。選擇適合的行業，抓住時機，相信自己的能力，相信命運，或許就能在這個特殊的時期開啟一個嶄新的篇章。