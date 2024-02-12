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龍年2生肖犯太歲　命理師曝轉運方法

▲▼ 。（圖／楊登嵙提供）

▲龍年生肖屬龍、狗的民眾，命理師楊登嵙提醒，一定要記得安太歲。（圖／楊登嵙提供）

記者白珈陽／台中報導

2024龍年春節到來，今年（甲辰年）犯太歲的2個生肖分別為龍、狗，命理師楊登嵙指出，犯太歲的當年一定會出現「雜事多」、「病痛多」、「超忙碌」等3種情形，且多半會運氣不好，他提醒民眾要記得安太歲，並常保心情自在，不要躁進，自然就能逢凶化吉。

楊登嵙表示，太歲是天上煞神之一，以天干地支相配衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗將其稱之「太歲」或「歲君」，按值輪掌人間的吉凶禍福；12年值太歲一次，每6年又與太歲正沖一次，因此每個人每6年便犯一次太歲。

今年歲次為甲辰年，楊登嵙說，生肖龍的民眾「值太歲」，屬狗的則是「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」、「本命年」；他說，不論是值太歲或沖太歲，一定會有「雜事多」、「瑣事繁雜、小病痛多」、「忙碌中恐破財」等3種情形。

不過民眾也不必太擔心犯太歲，只要「安太歲」安奉得宜，就可大事化小、小事化無，若來不及在年初安奉，也可在一年當中隨時進行，且不須重複安奉。其次，凡事勿貪求，楊登嵙指出，心情越自在自如的人，越能喜心佈施、廣造一切善德，便會增長福樂，進而運好財來，也能闔家平安、諸事順遂。

楊登嵙也提醒，即使諸事繁忙，也要記得適當休息，保養身體、勿操勞；犯太歲的民眾，今年做事最好保守為宜，因犯太歲十之八九運氣是不好的，只要不要躁進，就能趨吉避凶，且太歲年一過，隔年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好。

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