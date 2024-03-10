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又是波音！客機落地才發現「貨艙門沒關好」　艙內還有寵物託運

▲▼ 阿拉斯加航空。（圖／路透）

▲阿拉斯加航空的波音客機又傳意外。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 8客機落地時，才被發現貨艙艙門呈現「敞開」狀態，而裡頭不僅載著滿滿貨物，甚至還有寵物託運服務，幸好最終沒有任何動物受傷。

KOIN與《紐約郵報》報導，這起離譜事件發生於3月1日，客機從墨西哥洛斯卡沃斯（Los Cabos）起飛，抵達俄勒岡州波特蘭（Portland）機場登機門，才發現貨艙門是打開的。

阿拉斯加航空聲明，在那一趟飛行期間，機組人員沒有接獲任何跡象得知艙門打開，「所有跡象都指向，艙門是在著陸後部分打開。」維修團隊在檢查飛機、替換艙門彈簧，並且對艙門進行測試後，才讓這架飛機重新投入服務。

不過，飛航專家施威特曼（Joe Schwieterman）表示，貨艙艙門自動打開，是一種「相當重大的缺陷」，「它影響了貨艙內的很多電子設施。因此，如果你的飛機上發生了這種事情卻沒有被發現，會是很麻煩的。」

阿拉斯加航空1月才發生波音737 MAX 9客機飛行中艙門脫落事件，差點釀成悲劇。當時坐在附近的乘客經歷高空驚魂，已向航空公司及波音公司提告求償10億美元（約新台幣316億）。

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