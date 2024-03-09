別當機場奧客！安檢人員吐辛酸　「這6種」旅客最麻煩

▲ 美國運輸安全局顧問指出，若想要讓安檢流程更迅速、順暢，應避免成為機場奧客。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

搭機出國旅遊時，若是準備不足或缺少經驗，常常會在出境安檢時過於慌亂，進而讓旅程變得壓力重重。美國運輸安全局（Transportation Security Administration，TSA）顧問埃里克（Eric Guthier）就指出，如果想要讓整體流程順暢，避免造成其他乘客的麻煩，應注意不要成為以下6種「機場安檢中最煩的」奧客。

1. 違規：埃里克直言，如果將違禁物品帶到安檢站，就成為了「奧客之首」，像是隨身攜帶小刀、開瓶器、裝液體的容器過大等等，隨身行李就須接受搜查，「這代表每個人排隊速度都會變慢」，而若是攜帶槍枝，更可能使整條安檢通道關閉。因此，為避免這樣的慘況，建議旅客在關上行李之前，應該花幾分鐘檢查所有物品，確保能在機場用最大效率順利通過安檢。

2. 行李毀損：缺少拉鍊拉環、爆滿無法關上的行李，都可能造成安檢問題，並使得整體流程延誤，雖然在旅途中，行李受損有時是不可避免的，埃里克就建議，可以用繩索或塑膠束帶，以代替拉環成為臨時拉鍊。

3. 「衣冠楚楚」：穿著得體本身並不是問題，但如果服裝太過繁複，最終會耽誤自己與身後的每位旅客，像是大量的鞋帶、靴子，都會讓安檢速度變更慢，或是帶有精緻裝飾（如亮片、鉚釘）的襯衫、褲子，也可能讓旅客需要進行二次篩檢。

4. 慌亂：旅客進入安檢隊伍之前，應該先把所有事務處理好，而安檢人員也希望旅客能提早排隊，預留好大量時間，並將所有文件備妥。埃里克指出，若是處於混亂、擔心的狀態，旅客可能會做出「平時不會做」的舉動，例如讓寵物接受X光檢查。

5. 迴避問題：如果行李必須接受檢查，安檢人員便會要求旅客回答「標準的問題」（基於SOP），此時只要誠實應答，而非假設安檢人員什麼都懂，對於後續流程將會很有幫助。

6. 沒耐心：埃里克坦言，如果旅客得以「練習耐心」，就能將安檢流程所帶來的煩惱降到最低，因為安檢的存在便是為了所有人（旅客與機場人員）的安全，「我們也是要回家與家人團聚的，就像旅客一樣」。

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