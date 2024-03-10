全台唯一！桃園棒球場導入DMX燈控系統　提供各種舞台燈光效果

▲桃園棒球場導入DMX燈控系統。（圖／擷取自張善政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接3月31日中職本季開幕戰，位於桃園青埔的樂天桃猿隊主球場樂天桃園棒球場，優化工程全力進行中。桃園市長張善政9日於臉書PO文指出，此次改善還有一大重點，就是照明設備全面更換LED燈具，大幅減低炫光干擾比賽情況，相信新導入的DMX燈控系統能給球迷更佳的球場體驗。

張善政也在臉書發文坦言，草皮生長情況不如預期，已經把植物生長燈搬進球場加速草皮成長，但事關球員比賽安全，「安全無虞後才能進行比賽」，球團已邀聯盟下周一現勘評估。

張善政表示，桃園球場這次的改善工程，就是希望將過去干擾球員、球迷比賽體驗的狀況儘量排除，因此除了排水系統，球場的燈光照明優化，也是此次工程的重點。此次，將桃園球場的夜間照明系統全面更換為LED燈具，過去有些朋友批評的光線、亮度與均齊度問題都會大幅改善，是以國際賽事標準為目標，來改造桃園球場的燈光系統。

「球員比賽中的安全，是重中之重」。張善政強調，新系統大幅降低了眩光程度，讓球員能在比賽中不會因燈光而干擾判斷，將「吃球」的可能性降到最低。並也藉機導入DMX燈控系統，讓燈光成為球場娛樂環境的一環。這個系統能透過不同的情境模組，提供波浪舞、倒數、雪花等各種舞台燈光效果。相信在樂天球團的妥善運用下，球迷一定會有更熱情、沈浸的球場體驗。