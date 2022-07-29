　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴香伶轟朱立倫「欠的帳還沒算」　西曬的桃園棒球場「簡直荒謬」

▲▼台灣民眾黨立委賴香伶。（圖／賴香伶辦公室提供）

▲民眾黨桃園市長參選人賴香伶。（資料照／賴香伶辦公室提供）

實習記者李密／台北報導

新竹市立棒球場自開幕以來負評不斷，不過，民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨（28日）也批評國民黨主席朱立倫擔任桃園縣長時興建的桃園棒球場，一樣是問題百出。賴香伶表示，當時朱立倫希望球場大門可以面向大馬路，因此變更原設計，導致桃園棒球場長期面臨西曬問題，打者、主審、球評都被迫直視太陽，觀賽品質也因此下降。賴香伶批評，朱立倫甚至以「看到場館使用率高」的說詞表示「被酸無妨」，顯然沒有把錯誤當一回事。

▲朱立倫主持中常會。（圖／文傳會提供）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／文傳會提供）

賴香伶昨表示，台灣氣候因炎熱多雨，職棒球員與球迷就算下雨也會在雨中相見於球場，但桃園棒球場因當時建造時的失誤，致使排水不良，稍大的雨勢常導致積水不退，職棒也經常被迫延賽。

賴香伶指出，參考棒球的最高殿堂MLB大聯盟，沒有一座大聯盟球場的面向是朝西，因為內野會面臨嚴重西曬問題，使下午比賽中的打者、主審與球評等都得被迫直視太陽，進場支持職棒的球迷也會因西曬導致觀賽品質下降。賴香伶說，球場設計外野朝向東北或西南是棒球場設計的基本常識，但根據當時報導，時任桃園縣長朱立倫希望大門可以面向大馬路而變更設計，造成了不可挽回的錯誤，直言「簡直荒謬」。

賴香伶批評，朱立倫至今仍不願承認錯誤，在臉書提及桃園棒球場是其擔任縣長任內興建，還說出「被酸無妨」、「看到場館使用率高」、「甚感欣慰」等說詞，顯然沒有把錯誤當作一回事。

她認為，朱立倫欠桃園的這筆帳必須算清楚，同時呼籲各界以高標準重新檢視桃園球場等全國各運動場所，除了不要讓球員比賽時因場地受傷，也要重視運動員、場地工作人員的職場安全，提升球迷的觀賽品質，強調「政府花下資源就要能作到位，保證場地具有一定品質，才是民眾最關切的事」。

▼桃園棒球場。（資料照／記者歐建智攝）

▲桃園棒球場。（圖／記者歐建智攝）

ET快訊
納豆出外景都沒接電話！風田急奔他房間…開門「目睹驚人一幕」
林智堅拒到台大說明卻急找總統解釋　余正煌律師14字酸爆
十分瀑布水量剩一成！磅礡氣勢變「尿尿小童」　在地人搖頭
MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」！腦出血、頸椎爆裂骨折　
LIVE／林哲瑄動刀發聲：一切化烏有　林智堅傳退學位？專家打
民進黨內再開槍！　王世堅喊話林智堅：別挑戰社會的智慧
高雄鼠窩「寵物貓」樣貌曝！　動保處安置：平常跟老鼠住還不適應
名模婚變！　不孕被老公嗆「去給別人射」怒離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

論文風波黨內現「換堅」聲音　林智堅：國民黨製造的假議題

賴香伶轟朱立倫「欠的帳還沒算」　西曬的桃園棒球場「簡直荒謬」

林智堅拒到台大說明卻急找總統解釋　余正煌委任律師14字酸爆

蔣萬安大嗆陳時中　若努力防疫「現在就不用大熱天戴口罩」

「何時敢到台大面對？」　她嗆林智堅說謊：每天被拆穿，不煩嗎

蔣萬安火力全開！怒嗆「95萬浪費」說　「陳時中的浪費都億來億去」

拚18歲公民權修憲複決　時力啟動街頭宣講

他要民進黨支持者「看懂林智堅2件事」　氣炸問：你們不生氣嗎？

林佳龍下辯論市政戰帖！　侯友宜：該做的事時機到了就會做

王世堅勸林智堅「不要挑戰社會的智慧」　直言：社會的判斷已出來了

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

論文風波黨內現「換堅」聲音　林智堅：國民黨製造的假議題

賴香伶轟朱立倫「欠的帳還沒算」　西曬的桃園棒球場「簡直荒謬」

林智堅拒到台大說明卻急找總統解釋　余正煌委任律師14字酸爆

蔣萬安大嗆陳時中　若努力防疫「現在就不用大熱天戴口罩」

「何時敢到台大面對？」　她嗆林智堅說謊：每天被拆穿，不煩嗎

蔣萬安火力全開！怒嗆「95萬浪費」說　「陳時中的浪費都億來億去」

拚18歲公民權修憲複決　時力啟動街頭宣講

他要民進黨支持者「看懂林智堅2件事」　氣炸問：你們不生氣嗎？

林佳龍下辯論市政戰帖！　侯友宜：該做的事時機到了就會做

王世堅勸林智堅「不要挑戰社會的智慧」　直言：社會的判斷已出來了

論文風波黨內現「換堅」聲音　林智堅：國民黨製造的假議題

14天195萬觀看！林襄OL裝「香汗8分片」太晃　各國網友暈了

糗！飛球變全壘打　光芒外野手被球「打臉」：太尷尬了

連被3支豪門拒絕！C羅再探新東家可能是二線球隊　還要降薪7成

拜登、川普麥擱來！最新民調曝　多數美國人「反對兩人參選2024」

推動實物愛心銀行、愛心惜食平台　黃偉哲：扶助弱勢惜食享愛

如興警報解除？重訊指「銀行釋善意」　爆近5萬張大量敲開跌停

美國猛升息抗通膨！　央行與其升息半碼不如提升工資

爭午休地盤！台電大潭電廠工班大亂鬥　2人受傷...1人遭榔頭轟腦

回騎士確實是詹皇的選項　美名記：沒感受到他想離開洛杉磯

政治熱門新聞

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

正妹主播將出任高市府發言人　爆柯文哲搶輸陳其邁

憂林智堅論文風暴燒不停　總統官邸開會定調「全黨救一人」

晚上11點好兄弟出關！他曝鬼門開6禁忌　「真的母湯鐵齒」

快訊／蘇煥智參選台北市長最新聲明：縱使艱困也要像唐吉軻德

民進黨「僅2立委」發文挺林智堅　他喊：事情大條

大學教授打臉林智堅競辦稱論文原創

林智堅論文門5回應　李艷秋列5搞笑重點：民進黨的多重宇宙

官邸會中林智堅坦言接受「換堅」？　民進黨澄清：週三他未前往官邸

快訊／陳時中公布12行政區後援會長　赫見邱豐光入列

高嘉瑜拋「一屍五命」為了幫好姐妹？　周玉蔻嗆該開除

進官邸討論「論文門」怎滅火？　林智堅辦公室：是向總統報告來龍去脈

王世堅勸林智堅：不要挑戰社會的智慧

時代力量爆：新竹棒球場560萬開幕標案由國小「代辦」

更多熱門

相關新聞

陳時中頻嗆北市市政　蔣萬安：過去若努力防疫「現在就不用大熱天戴口罩」

陳時中頻嗆北市市政　蔣萬安：過去若努力防疫「現在就不用大熱天戴口罩」

民進黨台北市長參選人陳時中連日攻擊台北市長柯文哲施政，批評8年來捷運蓋不出半條。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，捷運興建需要時間，未來如果擔任市長，一定會延續信義東延段計畫，但話鋒一轉，他嗆陳時中，如果陳能夠把對選舉的精神用在防疫上，我們就不需要在大熱天還戴著口罩。

蔣萬安火力全開！怒嗆「95萬浪費」說　「陳時中的浪費都億來億去」

蔣萬安火力全開！怒嗆「95萬浪費」說　「陳時中的浪費都億來億去」

林佳龍下辯論市政戰帖！　侯友宜：該做的事時機到了就會做

林佳龍下辯論市政戰帖！　侯友宜：該做的事時機到了就會做

延攬昔柯文哲愛將邱豐光任後援會長　陳時中否認拔樁

延攬昔柯文哲愛將邱豐光任後援會長　陳時中否認拔樁

蘇煥智自稱「唐吉軻德」拚北市長　左批陳時中右打林智堅轟黨沈淪

蘇煥智自稱「唐吉軻德」拚北市長　左批陳時中右打林智堅轟黨沈淪

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長朱立倫賴香伶桃園棒球場

讀者迴響

熱門新聞

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

MIRROR紅館重大意外！主辦方道歉

台中「流鶯大樓」直擊！　大白天低胸女徘徊騎樓

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面