賴香伶轟朱立倫「欠的帳還沒算」　西曬的桃園棒球場「簡直荒謬」

▲民眾黨桃園市長參選人賴香伶。（資料照／賴香伶辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

新竹市立棒球場自開幕以來負評不斷，不過，民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨（28日）也批評國民黨主席朱立倫擔任桃園縣長時興建的桃園棒球場，一樣是問題百出。賴香伶表示，當時朱立倫希望球場大門可以面向大馬路，因此變更原設計，導致桃園棒球場長期面臨西曬問題，打者、主審、球評都被迫直視太陽，觀賽品質也因此下降。賴香伶批評，朱立倫甚至以「看到場館使用率高」的說詞表示「被酸無妨」，顯然沒有把錯誤當一回事。

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／文傳會提供）



賴香伶昨表示，台灣氣候因炎熱多雨，職棒球員與球迷就算下雨也會在雨中相見於球場，但桃園棒球場因當時建造時的失誤，致使排水不良，稍大的雨勢常導致積水不退，職棒也經常被迫延賽。

賴香伶指出，參考棒球的最高殿堂MLB大聯盟，沒有一座大聯盟球場的面向是朝西，因為內野會面臨嚴重西曬問題，使下午比賽中的打者、主審與球評等都得被迫直視太陽，進場支持職棒的球迷也會因西曬導致觀賽品質下降。賴香伶說，球場設計外野朝向東北或西南是棒球場設計的基本常識，但根據當時報導，時任桃園縣長朱立倫希望大門可以面向大馬路而變更設計，造成了不可挽回的錯誤，直言「簡直荒謬」。

賴香伶批評，朱立倫至今仍不願承認錯誤，在臉書提及桃園棒球場是其擔任縣長任內興建，還說出「被酸無妨」、「看到場館使用率高」、「甚感欣慰」等說詞，顯然沒有把錯誤當作一回事。

她認為，朱立倫欠桃園的這筆帳必須算清楚，同時呼籲各界以高標準重新檢視桃園球場等全國各運動場所，除了不要讓球員比賽時因場地受傷，也要重視運動員、場地工作人員的職場安全，提升球迷的觀賽品質，強調「政府花下資源就要能作到位，保證場地具有一定品質，才是民眾最關切的事」。



▼桃園棒球場。（資料照／記者歐建智攝）

