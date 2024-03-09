獨／感冒藥鎖尿道！醫曝「1日3起」尿不出　膀胱腫漲成大水球

▲張美玉醫師呼籲老人家使用「抗組織胺」藥，要留意尿不出來的問題。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

天冷感冒吃藥時真的要注意！國內知名泌尿科醫師張美玉說，自己近期一天當天就收到3起「急性尿液滯留」，結果都尿不出來的患者，經過比對之後，三個人都有年長、護腺肥大以及服用抗組織胺的三項共同性，張美玉醫師呼籲男性朋友要多加注意！

就在7日的時候，張美玉醫師診所門診當中，接連來了三個患者，他們通通都是一樣的情況，就是「下腹部嚴重腫脹，已經超過十幾個小時，都幾乎尿不出尿來」，表情非常痛苦，跟診護士一看就知道這是屬於泌尿科急症之一，因此趕緊讓他們插隊緊急處理，超音波一照，三個人的膀胱內累積超過了至少500cc以上的尿液，一般人大約200cc就有尿感，300cc以上就會有急尿感，超過500cc以上就可能有脹破膀胱的風險。

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▲尿道擴張器。（圖／張美玉醫師提供）

怎麼會儲存那麼多的尿液，原來他們都是「急性尿液滯留」造成尿不出來，經過尿管導尿之後，經過5到10分鐘，三個病人的尿液都超過了1000cc以上，但是為何會突然發生「急性尿液滯留」，經過詢問才知道近期三個患者都有感冒的情況，而且都是吃了感冒藥，才導致尿不出來。

「感冒、吃藥以及尿不出來」這三者間又有何關係？張美玉醫師說關聯在於治療鼻塞的「抗組織胺」，因為男性長者因攝護腺肥大，有許多藥物會讓攝護腺的肌肉張力提升，而讓小便解的困難，，再持續尿不乾淨之下，不斷累積，就會造成膀胱過漲時，括約肌鎖得更緊，而達到無法完全尿出的窘境，所以張美玉呼籲：「男性長者吃感冒藥，一定要特別注意抗組織胺的副作用」。