世界盃資格賽換場地引爭議　綠委：體育署應主動關心

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

關於中華足協3月21日世界盃資格賽的場地爭議問題，民進黨立委陳培瑜9日表示，她要先肯定體育署在場地借用未確認前，沒有貿然核定補助的做法，但從體育署提供的時序中，無論是足協看起來過晚請體育署介入協調，或是體育署在11月份接獲足協申請後即應主動關心協會場地借用的困境狀況，都是可以檢討改善的部分。

中華足協日前表示，原定21日於台北田徑場出戰吉爾吉斯的2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪分組循環賽，由於台北田徑場的草皮養護問題，所以不外借場地，比賽將移師到高雄市立楠梓足球場舉辦。

陳培瑜指出，為了釐清事件時序與體育署的角色，她請體育署針對本案提供說明，首要先肯定體育署在場地借用未確認前，沒有貿然核定補助的做法，但從體育署提供的時序中，無論是足協看起來過晚請體育署介入協調，或是體育署在11月份接獲足協申請後即應主動關心協會場地借用的困境狀況，都是可以檢討改善的部分。

陳培瑜說明，事件發展至此，受傷的不只是社會對足協幾近喪失殆盡的信心，以及體育署對於單項協會的監督輔導能力，更讓人不捨的是沒有能夠在滿場球迷支持下表現自我的男足球員們的心情，還有所有想到現場為球員加油的球迷的失落。她期待體育署能以協會監理機關的角色，給所有球迷朋友關於本次事件的完整說明，她也會與球迷們一起監督體育署。