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快訊／冷氣團最強時刻到！12縣市「低溫特報」　跌破10℃範圍曝

▲▼寒流,霸王寒流,冬天,低溫。（圖／ETtoday資料照）

▲12縣市低溫特報，今晚到明晨可能跌破10度 。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／台北報導

中央氣象署今（8日）晚上10時24分針對12縣市發布低溫特報，因今、明（8日、9日）兩天強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地早晚天氣非常寒冷；今晚至明上午彰化以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等12縣市，預計影響時間將持續到9日上午10時。

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氣象署提醒，今天入夜到明（9日）清晨是這波冷空氣最強的時候，北台灣低溫普遍只有8至10度左右，其他地區12到15度，請大家做好保暖工作，明天白天氣溫跟今天類似，北部及東半部高溫17到19度，中南部23、24度。

降雨方面，9日台灣各地及澎金馬大多多雲到晴，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下半天起中層水氣稍增，西半部山區亦有零星降雨機率。

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣

▼氣象署針對12縣市發布低溫特報。（圖／氣象署）

▲氣象署針對12縣市發布低溫特報。（圖／氣象署）

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寒流低溫天氣冬天氣象

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