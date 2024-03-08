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國中校慶推日本永生花展公益助清寒　「愛河黃色小鴨」最吸睛

▲▼南隆國中 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲永生花藝術家林小霜（左二）與南隆國中校長黃啟賓（右二）、主任李育維（左一）在作品「愛河黃色小鴨」前合影。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

配合美濃區南隆國中56周年校慶，高雄師範大學樂齡學院講師林小霜，應邀與花家謝惠娥參與花苑京共同主辦的日本永生花公益展，今（8）日起至15日一連在南隆國中校內穿堂及圖書館展出8天，其中作品「愛河黃色小鴨」，讓學生勾起美好的回憶，成為這場展覽最大亮點，作品義賣所得的20%，也將捐作南隆國中清寒學生獎助學金，為弱勢學子盡一分心力。

原本從事美容業的林小霜擁有國家美容乙級士證照，2015年赴日定居時愛上日本傳統花藝與現代永生花製作，這幾年更全心投入永生花的世界，推廣環保花藝。永生花可創作成花環、花束等各種形式的藝術品，不僅美麗獨特，且可激發人的創造力和想像力。為了今天的公益展開幕，她與謝惠娥兩人特別花時間親手以永生花設計及製作胸花，代表每位與會貴賓獨一無二的尊榮身分。

▲▼南隆國中 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲林小霜展示結合美濃紙傘與永生花的創作。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

林小霜還親自為公益展導覽，介紹台灣知名景點、愛河黃色小鴨、日本注連繩創作及永生絲瓜創作的「四季」等作品，其中剛落幕的黃色小鴨裝置藝術展話題性十足，林小霜說「小鴨在2月25日告別愛河灣之後去了哪裏？原來牠游了12天，游到了南隆國中，現在要看黃色小鴨只有來美濃了！」

她同時也展出顛覆傳統，以永生花臨摹梵谷、莫內等國際級藝術家經典名畫的作品，除了向大師致敬，也提升永生花的藝術層次。另一位展出者謝惠娥的漂流木、玫瑰花罩創作，也呈現不落俗套的意境，留給觀者無限想像。

▲▼南隆國中 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲謝惠娥結合漂流木與永生花的創作。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

南隆國中校長黃啟賓表示，教育局多年來一直推行校園美學，這次趁著舉辦校慶活動邀請兩位花家前來展出，除了讓學生知道花的生命周期雖然短，但製作成永生花可以延續生命，鼓勵學生要珍惜生命，學習永生花熱愛生命的勇氣；另外今天也是婦女節，祝福普天之下所有女性和永生花一樣青春永駐，身心靈都能維持年輕美麗。

林小霜說，永生花起源於法國再傳至日本，不凋謝的特性傳達持久的愛與關懷，永生花是鮮花經特殊製程染色、保存而成，過程相當耗時，除了去除花香與花粉，也要去除過敏因子。製作一朵永生花大約需花上10天以上的時間，但好好照顧，壽命也可以延長到3年甚至更久，既環保又有收藏價值。

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