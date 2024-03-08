最討厭東京哪款伴手禮？一票秒選：只有外觀值得稱讚

▲很多人喜歡去日本玩。圖為東京羽田機場，與本文無關。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人出國玩會買伴手禮送同事、親友，近日就有網友透露，他準備要去東京旅遊，因此主管就暗示他要帶點好吃的回公司，大家「最討厭」的東京伴手禮是什麼？貼文掀起討論，一票網友都點名「東京芭娜娜」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「東京最討厭的伴手禮」為標題發文，提到他之後要去東京旅遊，於是早早請了特休，而主管得知此事後，便暗示他要買些好吃的回公司。因此，原PO便求問，以東京來說，大家最討厭什麼伴手禮？

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貼文曝光後，不少網友都直呼，「東京香蕉蛋糕超難吃」、「東京香蕉啊，我寧願去seven買小蛋糕」、「香蕉蛋糕真的難吃，只有香精味」、「原味的東京芭娜娜」、「東京芭娜娜真的很難吃」、「東京香蕉啊，到處有」、「香蕉蛋糕只有外觀值得稱讚」。

不過也有網友認為，「香蕉蛋糕很好吃啊，我很愛」、「原味以外的東京香蕉還不錯吃啊」、「東京芭娜娜不錯啊，比小雞饅頭好」、「香蕉蛋糕不算超好吃，但也不難吃吧」。

▲東京芭娜娜。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，還有些網友回應，「台灣買得到，爛大街的那些就是」、「要讓人討厭的話，買台灣就買得到的」、「送他小雞饅頭，我算螞蟻人，覺得超甜」、「便宜的饅頭，吃起來就像含糖量超高的麵團」、「小雞饅頭，超級甜」、「你要先查主管討厭什麼吧」。

值得一提的是，旅日達人林氏璧2023年曾在粉專「日本自助旅遊中毒者」發起投票活動，統計網友喜歡的日本伴手禮，而東京芭娜娜也上榜。

調查時間為2023年9月28日至30日，可複選，共計1萬0342票，排名如下：

1.薯條三兄弟

2.福砂屋長崎蛋糕 特別是五三燒

3.Royce生巧克力

4.小倉山莊的仙貝

5.YOKUMOKU雪茄蛋捲

6.Press Butter Sand 焦糖奶油夾心餅乾

7.Sugar butter tree

8.東京香蕉

9.Royce洋芋片

10.白色戀人相關

11.New York Perfect Cheese

12.東京牛奶起司工廠餅乾

13.LeTAO乳酪蛋糕

14.各地限定口味的kit-kat巧克力

15.文明堂長崎蛋糕，銅鑼燒

16.GATEAU FESTA HARADA 法國麵包脆餅

17.年輪家年輪蛋糕

18.北山茶之菓

19.一蘭拉麵土產

20.ひよ子小雞和菓子