選前賴清德保證當選兩岸戰爭機率最低　賴士葆嗆：不知道現在有沒有新說詞？

▲賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國防部長邱國正至立院備詢被問到兩岸局勢時，稱自己每天提心吊膽，睡不好。國民黨立委賴士葆說，其實老百姓也睡不好，並抨擊選前賴清德保證他當選兩岸發生戰爭的機率最低，不知道賴清德面對現在的狀況有沒有新的說詞？

賴士葆說，兩岸情勢緊張，瀕臨動武的狀況，國防部長擔憂到睡不好，不知道三軍統帥蔡英文把台灣帶到這個境地，是否和邱國正一樣憂國憂民也睡不好？還是覺得反正五月份下台就不關她的事，所以高枕無憂？國安局和總統府都不表態，很多老百姓憂心不已，憂心青年上戰場的噩夢成真。

賴士葆說，老百姓的感受來自聽到的資訊和眼見的事實，這幾年文山區軍方多筆土地與台北市政府經協商交換調撥，有部分土地交給地方興建公園和滯洪池，有部分變更為商業用地，期盼能促進地方經濟更繁榮。空軍通信大隊去年也搬出文山區，居民從期待馬上就要蓋商圈的希望落空，取而代之的是憲兵202指揮部的進駐，民眾紛紛打聽訊息，得知新增建置憲兵營是因應役期恢復一年增加的官兵，以及共軍威脅，為首都保衛的需求。老百姓也睡不好，不只因為繁榮商圈的夢碎，還擔心憲兵營的進駐，將來恐成為新的攻擊目標，這個反差太大了。

賴士葆指出，邱國正說國軍第一擊的定義已經改變，從對槍砲飛彈的反擊改為航空航海的實體越界，當中國大陸說出不承認海峽中線的存在，以至於兩岸的關係處於一觸即發的險境。選前賴清德保證他當選兩岸發生戰爭的機率最低，不知道賴清德面對現在的狀況有沒有新的說詞？