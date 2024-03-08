自製微電影宣導　和平警分局長及區長提醒「防詐三步驟」

記者李陳信得／台中報導

台中市和平警分局自製防詐微電影，警長及和平區長提醒要冷靜、查證、報警等步驟才不會被詐騙。內政部警政署統計今年度常見詐騙手法，分別是「假網路購物詐騙」、「假投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」名列前五，「打擊詐欺」是當前政府重要政策之一，經統計「假投資」類型詐欺案件之財產損害金額更是蟬聯第一，經刑事局分析假投資案件，無論以何種管道或投資名義，詐騙集團都是從「加入line好友或投資群組」開始，標榜穩賺不賠或高報酬零風險等誘使投資，起先小有獲利，一旦加碼投資後便音訊全無。

▲▼台中市和平警分局邀同熱心警友及攝影朋友，自製防詐微電影防詐，和平區長更提醒三步驟。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）



臺中市政府警察局和平分局為了執行防詐宣導，特別集結熱心公益的警友及攝影同好者一同製作宣導微電影，且為更貼近在地居民，深入和平區「雙崎部落」取景拍攝，並邀請和平區長吳萬福共襄盛舉，於片尾共同呼籲大家接獲不明的電話詢問或是陌生的Line，教大家賺大錢的方式，應注意多多查證並牢記防詐三步驟，冷靜、查證及報警，千萬不要輕易的交出提款卡、密碼或是存摺，並立即撥打防詐專線「165」。阻(防)詐宣導微電影於昨（7）日中午12時許完成，立即在分局臉書推播，希望能將防詐訊息深入民心，加強大眾識詐防詐能力。

和平警分局長沈能成提醒大家，接獲不明手機簡訊或網路訊息，內容提到「低風險高報酬」、「加 LINE 或交友軟體進行投資」，皆是詐騙話術，民眾如遇類似情形，請立即撥打 165 專線查證，或加入165防騙宣導 LINE 官方帳號，即時掌握防詐第一手資訊。