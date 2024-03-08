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社會 社會焦點 保障人權

雞場遭殲滅！彰化40隻雞慘被破肚掏慘死　半夜犬吠疑浪群下的手

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名王姓動保志工，7日凌晨在睡覺中聽到一群浪犬夾雜犬吠聲，一大早起床，發現家中二道圍籬被破壞，近40隻母雞，全被開膛掏心破肚，屍橫遍布，死狀相當悽慘，質疑是流浪犬所為，今天上午前往動物防疫所通報，也盼愛狗人士不要任意餵食，將牠帶去植入晶片，接受絕育及疫苗注射，落實TNVR措施，才是對浪狗對好的選擇。

▲彰化大村鄉王姓動保志工養雞場被浪犬殲滅。（圖／王先生提供）

▲彰化大村鄉王姓動保志工養雞場被浪犬殲滅。（圖／王先生提供）

▲彰化大村鄉王姓動保志工養雞場被浪犬殲滅。（圖／王先生提供）

▲彰化大村鄉王姓動保志工養雞場被浪犬殲滅。（圖／王先生提供）

新冠疫情來襲時，王先生將朋友送給他6隻不同品種的小雛雞，至今4年來不斷的繁殖，已經變成一大群雞，於是他將這群成雞分2區飼養，小雞隻養在室內，蛋價上揚時，他實現「雞蛋自由」，經常將蛋跟雞送給需要的人。

王先生說，7日深夜他看到有一大群浪犬在住家附近徘迴，還有狗吠叫聲，他當時心想，圍籬有2道防護網，除了鐵皮與鐵網外，還在雞隻休息區加裝塑膠網，4年來不曾有過動物或蛇類闖入，沒想到其中一區養雞園竟被偷襲，裡面的近40隻雞無一倖免，全被啃咬死亡，羽毛及翅膀也散落在各處，死狀相當的悽慘。

▲彰化大村鄉王姓動保志工養雞場被浪犬殲滅。（圖／王先生提供）

▲防護網遭破壞。（圖／王先生提供）

王先生指出，他自己是動保志工，看到自己的雞全被咬死，心裡面更是難過，大村的流浪狗都是成群結隊，之前也曾通報過，但近一年來似乎越來越多，他語重心長的拜託愛狗人士，餵養浪狗前，請帶牠先去打疫苗、絕育並植晶片再回放，這樣才是對浪狗最好的方式，希望公所及相關單位能正視問題的嚴重性，萬一下一次人被咬傷後果更不堪設想。

▲彰化大村鄉王姓動保志工養雞場被浪犬殲滅。（圖／王先生提供）

▲彰化大村鄉王姓動保志工養雞場被浪犬殲滅。

動防所表示，若民眾發現浪犬可打捕犬專線 (04-8590010)聯繫，並提供詳細流浪犬通報資訊，或通報當地所轄清潔隊執行捕捉。並呼籲民眾應妥善管理家中所飼養犬隻，避免其遊蕩在外，造成民眾行車及人身安全之危害，也可避免犬隻遭受傷害，以維護民眾和動物之安全。

▲原本的雞隻超健康。（圖／王先生提供）

▲原本的雞隻超健康。（圖／王先生提供）

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