軟爛男要小女友下海！誆媽媽生病需錢願獻身　2男遭設局仙人跳

▲彰化江男夥同施男，設局要其小女友下海再對被害男子要脅索錢。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名江姓男子夥同施男、及其何姓少年女友，以母親生病需要錢為由，誘騙2男子性交易，江施2人再分持武士刀、球棒，錄影要脅被害男子賠償，還將人帶到八卦山偏僻山區，脅迫索錢，彰化地院審結，江依恐嚇取財判處10月、5月徒刑、施男除犯下該案外，另案依加重強盜等罪，判處應執行有期徒刑9年，何姓少女則移送少年法庭。

判決書內容指出，江男夥同施男、指示何姓少女，2023年2月10日晚上邀男子到伸港鄉某國小旁的佛廟見面，再搭車一同前往汽車旅館，佯稱媽媽生病需要錢可以性交易，正脫光光進行時，施持武士刀、江用手機錄影，衝入房間抓猴，指責男子強姦未成年少女，要他負責賠償，否則將不雅照上傳要他身敗名裂。

男子被嚇到，只好由施帶著到ATM領2萬元，並將身上的6200元搜刮一空，一行人還不放過他，將他帶到139縣道八卦山偏僻山路上，索錢20萬元，否則就要將他推下山底，男子只好答應給2個月各4萬元。

3人又於2月25日共謀犯案，何女邀化名「大明」到伸港鄉某國小見面，並翻越圍牆進入校園走到司令台，何女向「大明」說性交易2000元，早已埋伏在校園走廊處，施、江2人分持球棒衝出，指責他為何與未成年少女性交易，脅迫拿錢出來處理，「大明」心生畏懼，騎機車到嘉犁派出所報警，全案曝光。

法官審酌被告不思己力獲取財物，竟與施、何恐嚇取財，雖然坦承犯行，但犯後沒有悔意，並未與被害人成立調解，依恐嚇取財罪，2罪，分別判處10月、5月徒刑。

而施男除犯下此案恐嚇取財罪外，另案犯詐欺取財罪、成年人故意對少年犯恐嚇取財罪、強制罪、及強盜罪等等，被彰化地院判處應執行有期徒刑9年。