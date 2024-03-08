快訊／通緝犯拒捕猛撞警車　高雄警開8槍...追到台南逮人

記者賴文萱／高雄報導

高雄市湖內分局員警6日夜間巡邏時，發現一輛毒品人口車輛，因此開著巡邏車展開追緝，不料，車上的詹姓嫌犯遭到圍捕後，先是失控衝撞民宅大門，還直接倒車衝撞員警及巡邏車。為防止詹嫌逃逸，員警當下立即對著詹嫌車輛右前輪開了8槍，最後追到台南將他逮捕。

▲高雄警車圍捕毒品通緝犯遭衝撞。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，33歲毒品通緝犯詹嫌是一甲所轄區的毒品人口，警員平時就特別注意詹嫌車輛行蹤，一甲所警員胡鎮宇及蘇志豪6日執行夜間巡邏，20時30分發現詹嫌車輛從對向閃過，立即迴車追緝。然而，詹嫌發覺警車在後跟隨，立即疾駛開始繞行，員警也駕駛巡邏車展開追緝，並通報鄰近岡山分局及台南市政府警察局歸仁分局等單位協助攔查圍捕。

▲高雄警對著通緝犯車輛開8槍，追到台南逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

在圍捕過程，詹嫌於台南市歸仁區中山路三段駕車右轉彎失控衝撞路口民宅大門盆栽，警車立趕至現場，2名員警也下車喝斥，不過，詹嫌不聽制止，甚至還倒車衝撞員警及巡邏車，所幸員警即時跳開，僅有巡邏車右前車頭受損。

基於危害急迫狀況，員警當場朝該車右前輪射擊8發後，詹車仍續逃至台南市歸仁區文化街三段/南興街口，右前車頭追撞路邊民車後棄車逃逸。後來在員警和當地民力合，終於於在距離車禍現場不遠的文化二十街將詹逮捕。

▲毒品通緝犯拒捕衝撞警車，高雄警開8槍追到台南逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方經調查，該車33歲駕駛詹男為橋頭地檢署發布毒品通緝犯，警方也在其駕駛車內查獲安非他命吸食器及毒品殘渣等贓證物。

所幸在本次圍捕過程中，詹嫌無受傷，警員胡鎮宇左膝蓋輕微擦挫傷，全案將詹嫌偵訊後依刑法公共危險、毀損、妨礙公務及毒品等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。