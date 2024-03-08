　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

高虹安率團拜會行政院　聚焦桃竹苗大矽谷計畫願景

▲新竹市長高虹安率團拜會行政院。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安率團拜會行政院。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安昨(7)日偕同副市長邱臣遠，率竹市府團隊拜會行政院副院長鄭文燦，雙方聚焦桃竹苗大矽谷計畫，盼行政院協助多項民生建設。高虹安表示，此次拜會議題涵蓋推動大新竹輕軌計畫、加速社會住宅、核定竹科X（頭前溪）都市計畫為國家重大建設計畫、再生水計畫及加速更新自來水管線、成立科技人力培育中心及提高補助SBIR（地方型）補助款等六大議題，盼中央給予支持，與地方攜手共促人民福祉。

高虹安說，感謝行政院通過「桃竹苗大矽谷計畫」，提出產業技術深耕、人才培育延攬、優化園區建設、構築科技廊帶等策略面向，市府團隊對此也展開多次研商會議，盤點大矽谷計畫中可以攜手中央共同推動的能量，並於昨日前往行政院拜會鄭副院長及中央部會長官，雙方共商交流並達成初步合作共識，未來將與中央攜手打造創新、共融及永續的桃竹苗高科技聚落願景。

行政院副院長鄭文燦表示，感謝竹市府團隊重視並和行政院攜手發展桃竹苗大矽谷計畫，大新竹輕軌計畫責請鐵道局整合新竹縣、市輕軌路網，提高自償率、機廠共用及財務可行性，透過路網整合提高大新竹輕軌可行性、發揮效益；此外，也會提高SBIR補助計畫經費，期盼未來透過擴大補助廠商研發能量，共同帶動地方產業創新；有關頭前溪都市計畫、成立科技人力培育中心及再生水計畫等議題，也責請相關部會研議再與竹市府討論。

交通處表示，新竹科學園區從業人口約17萬人，桃竹苗大矽谷計畫將吸引龐大科技人才進駐，預期將加劇園區周邊交通負荷，迫切需要輕軌捷運舒緩交通，盼行政院主導「大新竹輕軌計畫」。因此高市長也於會中特別向鄭副院長及交通部，當面爭取建設工程及營運經費補助，盼打造桃竹苗大矽谷完善的交通網絡，因應未來科技廊帶所衍生的交通需求。

都發處表示，未來科技人才的大量投入，將帶來就業及周邊服務產業人口居住需求，市府主動盤點可興建社會住宅的眷改土地，預計提供8,000戶社會住宅，盼中央加速興建，因應未來居住需求。會中國土署也表示，到2032年，中央訂下桃竹竹苗社會住宅興建42250戶的KPI，竹市府積極盤點土地及規劃，未來也將和住都中心以此計畫目標全力推動。

此外，市府偕竹科管理局推動位於頭前溪都市計畫的「竹科X計畫第二期」，亦請行政院協調中央部會儘速核定為國家重大建設計畫。會中，鄭副院長也責成國科會召集會議，研商大矽谷計畫中產業需求、科技聚落方向，並共同推進重大建設核定工作，讓延宕已久的都市發展再現曙光，加速實現桃竹苗大矽谷計畫科技廊帶願景。

工務處表示，桃竹苗大矽谷科技廊帶將吸引許多科技產業的投入與擴建，大幅增加高科技產業用水需求，市府積極擴建客雅水資源回收中心，增加再生水高階處理設施及輸水等相關設備，總工程經費約143億元，雖中央補助92%，市府仍須自籌近6億元，為減輕市府財政負擔，並滿足未來用水需求，盼中央全額補助支持。

產發處表示，竹市香山區大湖路、北區、東區等部分路段自來水管線老舊，超過十年以上未更新，為穩定桃竹苗大矽谷科技廊帶民生與產業用水，亟需自來水公司加速更新自來水管線。

勞工處表示，台灣半導體與AI伺服器產業高速成長，盼行政院協調教育部、經濟部、勞動部及國家科學及技術委員會等中央部會，輔導市府建構產官學策略聯盟成立「科技人才培育中心」，透過跨域合作，推出模組化與個案式訓練課程，培育先進半導體製程的跨領域產業人才。

此外，未來趨勢將聚焦產業創新布局，市府與工業技術研究院成立「新創動能辦公室」，期盼中央提高補助新創輔導計畫，投注在地學研新創育成體系，協助更多在地新創拔尖，藉由爭取新創團隊赴海外培訓機制、深造的機會，媒合國際新創加速器交流，共同發展半導體、綠能、智慧醫療及長照等重要產業。

ET快訊
「台海遇襲」因應計畫賣給中國　美軍官遭逮捕
加味鹹酥雞！女店員「狂挖鼻孔」沒洗手　客人全吃下肚
何如芸突悲痛發文「愛你爸爸」！有一天我們會在天堂相見
人妻狂健身！教練不戴套「喜歡在寶貝嘴裡出來」
短裙妹飆車炫技「小褲褲露出來」　網友：無法專心開車
國小畢旅6師生上吐下瀉！　疑食物中毒
每天爽挖耳朵！10年後醫告知「罹癌了」
鳥山明病逝！醫揭「急性硬腦膜下血腫」少見　3可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦女節翻轉女力國際論壇　台南市社會局邀越南公衛學者交流婦女政策

追求幸福璀璨女力綻放！　雲林縣府推動「婦女友善月」正式起跑

向婦女致敬　雲林縣警局贈女同仁「玫瑰+面膜」感謝無私奉獻

協助減少耗損　雲林縣農業冷鏈設施備補助起跑

高虹安率團拜會行政院　聚焦桃竹苗大矽谷計畫願景

台南市消友會第四辦事處　頒贈消防救災有功人員獎勵金

花蓮太平洋浪花馬3／9開跑！　12國7千選手參賽...交管一次看

內埔10易肇事路段出爐　內埔警積極執法+宣導雙管齊下

南消一大東山分隊　前進幼兒園防災教育宣導向下扎根

任中市府職務後首度公開露臉　蔡壁如站台健身會館暢談運動好處

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

男搶到IU演唱會門票歡呼　公司同事為他拍手祝賀XD

婦女節翻轉女力國際論壇　台南市社會局邀越南公衛學者交流婦女政策

追求幸福璀璨女力綻放！　雲林縣府推動「婦女友善月」正式起跑

向婦女致敬　雲林縣警局贈女同仁「玫瑰+面膜」感謝無私奉獻

協助減少耗損　雲林縣農業冷鏈設施備補助起跑

高虹安率團拜會行政院　聚焦桃竹苗大矽谷計畫願景

台南市消友會第四辦事處　頒贈消防救災有功人員獎勵金

花蓮太平洋浪花馬3／9開跑！　12國7千選手參賽...交管一次看

內埔10易肇事路段出爐　內埔警積極執法+宣導雙管齊下

南消一大東山分隊　前進幼兒園防災教育宣導向下扎根

任中市府職務後首度公開露臉　蔡壁如站台健身會館暢談運動好處

疫後熱門景點大洗牌！台中1景點逾千萬人朝聖　10大排行出爐

國中妹墮胎噁男瞎掰「鬼嬰要和妳做愛」硬上　法官輕判理由曝

婦女節翻轉女力國際論壇　台南市社會局邀越南公衛學者交流婦女政策

她吃1食物…男友驚「下面變非常臭」！全場點頭：真的會想吐

林秉樞最新下場曝！暴打高嘉瑜犯13罪行　法院裁定要關2年9月

「現代月老」天命孤星20次相親都失敗　華麗轉身7年促成346對夫妻

消失歌壇18年！　丁文琪親吐「背後內幕」認：身體冒1疾病

鄰居夫妻「為了科技業兒子」賣房改租屋！他心酸：很不捨

布朗飆41分成空響！　約基奇32分大三元率金塊本季雙殺塞爾提克

加味鹹酥雞！女店員「狂挖鼻孔」沒洗手　客人全吃下肚噁爆

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

深夜透天厝火災濃煙狂竄住警器救5人

慶祝石門水庫營運60年　媽祖水域遶境擴大舉辦

桃園土地公文化館　3/9-10「做牙趴」

基長照機構、社區關懷點禁辣椒咖哩粉

新北行動治理前進樹林　侯友宜：儘速解決在地問題

新北行動治理前進土城　侯友宜：全力推動捷運建設

廢棄傢俱如何處理？　桃園環保局報您知

台南鎮轅境頂土地公廟限量「開運金喜包」袋袋驚喜

任中市府職務後首度公開露臉　蔡壁如站台健身會館暢談運動好處

雲林某中學傳鬥毆畫面PO網　教育處說話了

體驗祈龜盛宴　八德祈龜文化活動3/10登場

全職媽充電重返職場勞動部訓練獎金來助陣

慶祝婦女節！東港警送同仁「玫瑰+面膜」

台南後壁黃家古厝獲評鑑為古蹟歷史建築管理優良單位

更多熱門

相關新聞

高虹安案偵訊音檔消失16分鐘　柯文哲要司法機關解釋

高虹安案偵訊音檔消失16分鐘　柯文哲要司法機關解釋

新竹市長高虹安立委任內涉詐領助理費案，台北地院合議庭6日起至5月將密集開庭，但去年底傳出，時任高辦公關主任、綽號「公衛文」的王郁文，在檢方偵訊時有一段長達16分鐘的錄音「消失」，引發關注。對此，民眾黨主席柯文哲8日說，司法是國家最後一道防線，本來就應該被人民信任，「這件事情需要解釋的是司法機關，要不要出來說明那16分鐘不見？」

勘驗高虹安案偵訊光碟　律師批檢漏記有利證詞

勘驗高虹安案偵訊光碟　律師批檢漏記有利證詞

密集開庭「家裡沒大人」！高虹安：加倍努力市政

密集開庭「家裡沒大人」！高虹安：加倍努力市政

高虹安涉貪案開庭　四叉貓拿旁聽證燦笑

高虹安涉貪案開庭　四叉貓拿旁聽證燦笑

高虹安涉貪案今登記旁聽　四叉貓秀1圖

高虹安涉貪案今登記旁聽　四叉貓秀1圖

關鍵字：

高虹安

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

明最冷！　下波「全台雨更大」

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面