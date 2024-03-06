勘驗高虹安貪污共犯偵訊光碟　律師批檢渲染「審3年」卻漏記有利證詞

▲新竹市長高虹安因被控立委任內涉嫌貪污，6日到台北地院出庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時，與4名助理涉詐領公費助理補助款46萬餘元，高不認罪，聲請勘驗4名助理於偵辦期間的應訊錄影錄音，台北地院今（6日）開庭，勘驗其中3人共21個片段檔案，法官諭知下周三（13日）繼續勘驗最後1名助理的應訊影音。高的律師王世華開完庭表示，勘驗結果顯示檢方漏載很多對高有利的證詞。

王世華今庭訊一開始，就喊話檢方應道歉先前聲稱「勘驗過程會讓訴訟拖3年」的說法，但被法官打斷要求別離題。王世華開完庭受訪先感謝法官認真用心，預先備妥要勘驗的內容，勘驗結果顯示檢調筆錄刻意沒記載證人對高虹安有利的證詞，甚至用錯誤或不當前提訊問，證人也不像檢方所稱都認罪。

▲新竹市長高虹安被訴擔任立委時涉貪污，辯護律師團成員陳宗豪（左起）、王世華與陳建良。（圖／記者黃哲民攝）

對於當庭要求檢方道歉是否代表反擊，王世華說並非反擊或抗議，而是認為檢方依法身為公義代表人、對被告有利不利事項應一律注意，不該在公開法庭講一些沒科學根據且與事實不符的話，律師團希望讓法官了解，聲請勘驗絕無延滯訴訟意圖，況且下周三就能完成勘驗，絕不像檢方故意誇張聲稱要拖3年。

高虹安受訪時強調，自己「把1天當2天用、加倍努力拚新竹市政」，不會因出庭而影響公務，「如果大家關注新竹市政「如同關注我的訴訟這麼用心的話」，就知新竹市至今已有14項公共建設開工或啟用，平均每3到4個工作天就有1項，每次都代表「我們的城市，又再往前進步了一些」。

▲新竹市長高虹安被訴擔任立委時涉貪污，6日到台北地院出庭，對專程北上旁聽聲援的新竹市多位里長致意。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安說自己一定會更加的負責任，把新竹市政顧好，「因為這是市民對我的期盼，也是我對市民朋友的承諾」。她聲稱今到法院下車，才知現場有多位新竹市的里長北上旁聽聲援，心裡感動又感謝，她保證不會辜負里長的期待，除了做好市政工作，「也會努力準備訴訟的戰爭」。

北院今勘驗3名同案被告助理2022年到2023年，由調查官詢問或檢察官偵訊的錄音錄影，共21個片段檔案，分別為高虹安擔任立委所聘國會辦公室公關主任王郁文、辦公室主任陳奐宇及法務主任陳昱愷，重點為核對影片對話與勘驗筆錄記載的文字一致性。

▲新竹市長高虹安被控擔任立委時涉貪污，同案被告助理綽號「水母」、「公衛文」的王郁文，6日也到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

綽號「水母」、「公衛文」的王郁文始終不認罪，堅稱自己是真助理有上班與加班，沒浮報虛報任何酬勞，把加班費捐給辦公室當零用金，是依照時任辦公室行政主任黃惠玟的要求、而非高虹安的指示。今勘驗影片顯示，被檢方盤問是否明知高虹安私用零用金時，王都沒鬆口。

▲新竹市長高虹安被訴擔任立委時涉貪污，同案被告助理綽號「小兔」的黃惠玟6日到台北地院出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

陳奐宇跟陳昱愷因認罪，檢方起訴時建請減刑輕判並給予緩刑。不過今勘驗影片顯示，2人都稱當時辦公室金錢運用，都聽從黃惠玟安排，高虹安從沒對他們直接下達指令，陳奐宇說相信黃所稱依照高的交代、沒懷疑綽號「小兔姐」的黃自作主張，但他也無法證明高是否真有交代。

▲新竹市長高虹安被控擔任立委時涉貪污，同案被告助理陳奐宇6日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

勘驗影片顯示，陳奐宇被檢察官要求具結作證要說實話，不然會受偽證罪處罰，他一邊簽字一邊嘟噥「我什麼罪都會犯，我不會犯偽證罪！」他還證稱高虹安並非一毛不拔，有時辦公室同仁叫飲料，高心血來潮會拿出1000元「督小（台語）」，由於勘驗筆錄記載國語意思是「抵『債』」，律師團認為不正確，法官當面問陳奐宇，他說應該是「抵『帳』」。

陳昱愷在應訊影音中，也說不清楚黃惠玟跟高虹安之間如何約定運用公款，他只是聽命行事，但他確實有工作跟加班，因在立法院工作幾乎天天都要加班，從沒期待會有加班費，如果有給就是多的，他不了解發給他的錢到底是加班費或是獎金，他根本不知道到底怎麼計算。

▲新竹市長高虹安被訴擔任立委時涉貪污，同案被告助理陳昱愷6日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

法官順利在中午12點前勘驗完這21個片段檔案，諭知下周三上午繼續進行高虹安聲請勘驗的黃惠玟應訊影音，王郁文等4名助理今出庭都不受訪，本案合議庭排定即日起到今年（2024年）5月29日，幾乎每周三都開庭審理，預計傳喚8名證人，包含本案5名共同被告，外加高虹安的「好友」李忠庭、高的前私聘助理蔡維庭，以及歷久網路公司負責人吳達偉。