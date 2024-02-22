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社會 社會焦點 保障人權

高虹安涉貪案法院旁聽今開放登記　四叉貓3分鐘搶到2場

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市長高虹安被控擔任立委時詐領立法院公費助理補助費，又與旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）因論文爭議鬧上法庭，官司纏身。網紅「四叉貓」（劉宇）日前就在臉書發文預告，高虹安在3月至5月間共有12場開庭場次，其中2場的旁聽登記今日（22日）凌晨開放，他公布截圖表示，自己已經搶到2場，推測7、8月間可能就會有一審宣判。

▲▼ 旅美教授陳時奮自訴新竹市長高虹安誣告-高虹安。（圖／記者黃克翔攝）

▲高虹安21日在律師陪同下親自出庭誣告案。（圖／記者黃克翔攝）

高虹安被指控在擔任立委期間詐領立法院公費助理補助費，涉犯《貪汙治罪條例》等罪嫌。台北地院上個月17日開庭審理，高虹安曾聲請要求發還在偵查階段被扣押的隨身硬碟、iPhone等物品，並主張這些物品對她的生活與工作至關重要，但被法官以「扣押物仍屬必要證據」裁定駁回。

高虹安涉貪案，四叉貓搶登記旁聽。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓）

▼▲四叉貓登記旁聽高虹安涉貪案審理。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓）

高虹安涉貪案，四叉貓搶登記旁聽。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓）

四叉貓早在本月15日就曾於臉書發文，預告高虹安在3月至5月間共有12場開庭場次，提醒想去旁聽的人，要記得上網登記，其中3月6日和3月13日這2場都是在2月22日開放登記。四叉貓22日凌晨0時03分再度於臉書發文，公開截圖表明自己已經登記2場旁聽，「入場門票，今天零點正式開搶！」

文章公開之後，吸引不少網友留言討論，還有人調侃旁聽登記「比五月天的演唱會門票還難搶」；另外，也有網友好奇提問，按照現在的發展趨勢，案件是否有可能會審到明年春天。對此，四叉貓推測應該不會，「這麼頻繁應該是想速戰速決，我猜7、8月一審宣判。」

事實上，高虹安除了涉貪案件之外，她與旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）也因論文爭議鬧上法庭。翁達瑞指控高虹安博士論文抄襲資策會期刊論文，高虹安則提告翁達瑞涉嫌加重誹謗，案件獲得不起訴之後，翁達瑞反過來控告高虹安誣告。

針對誣告案，台北地院21日第3次開庭審理，翁達瑞因人在美國授課，僅透過律師聲明，要求高虹安誠實面對抄襲問題，高虹安則在律師陪同下親自出庭。不過，法官認為翁達瑞的主張太空泛，「好像在釣魚」，因此諭知他3周內補陳具體訴求，擇期再開庭。

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