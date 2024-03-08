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成功倒追男主管！她交往1個月被「吃飯1習慣」嚇傻：怎麼辦？

天冷吃鍋要小心！河南6人吃火鍋　吃到一半「前後腳沒了」

▲女網友表示，交往1個月的男友吃火鍋時，會將整顆雞蛋丟進鍋裡煮成水煮蛋，讓她感覺非常噁心。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

每個人的生活習慣截然不同，因此不少情侶交往後，都需要一些時間來彼此磨合。近日一名女網友就透露，她暗戀自己的部門主管長達1年，日前2人終於順利交往，沒想到交往僅1個月，她就被對方的「吃飯習慣」當場嚇傻，崩潰直呼「現在怎麼辦？該怎麼調適自己？」

原PO近日在「匿名公社」發文表示，自己入職約2年時間，暗戀部門主管長達1年，日前才鼓起勇氣倒追，2人也順利交往，只是沒想到的是，2人交往約1個月時相約下班去吃麻辣鍋，對方竟點了牛肚及大腸，讓不喜吃內臟類的原PO嚇傻，表示「內臟很噁心他居然吃內臟！大腸也不知道有沒有洗乾淨…」。

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原PO崩潰表示，由於擔心對方認為自己有公主病，因此當下沒有太激烈的反應，只是默默選擇另一鍋來煮，豈料男友竟又把整顆雞蛋丟下鍋，想煮成水煮蛋來吃，這讓原PO再度崩潰，直呼「餐廳的雞蛋都是整籃沒有洗過，上面偶爾還有雞毛、雞屎…現在怎麼辦？該怎麼調適自己？心情好複雜，暗戀他這麼久好不容易追到手」。

對此，許多網友紛紛留言表示「直接講就好了」、「有同感，內臟真的不OK」、「同居以後妳會發現更多噁心的事，我也覺得內臟很噁心」、「交往與結婚都是要過日子的，生活習慣差異大，日子久了會好過嗎？」「蛋直接煮真的滿噁的，不過可以溝通吧，生長環境不同，習慣也不同囉」、「飲食都不合的話，其他不合的事情一定更多」。

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