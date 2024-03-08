只隔13天！上月有嬤慘死輪下　鹿港中正路又傳婦過馬路被撞

記者唐詠絮／彰化報導

又見行人穿越馬路挨撞！彰化縣鹿港鎮一名77歲吳姓阿嬤，上個月底在福興鄉中正路斑馬線上，遭1輛轎車撞擊，經醫院搶救3天傷重不治，13天後，又有一名1名86歲的黃姓老阿嬤，在同一條路穿越馬路時與機車發生碰撞，臉部撕裂傷受傷，2起車禍事故僅距離300公尺。警方強調，相關事故發生原因與肇責已在調查釐清中。

2月20日傍晚傍晚6點33分許，當時福興鄉中正路黃昏市場前方的人行穿越道，當時吳姓婦人沿著斑馬線由東向西，往黃昏市場方向行走，而何男駕駛自小客車在中正路內側車道，由市區往彰鹿路方向行駛，雙方發生碰撞，吳女因顱內出血相當嚴重，送到彰濱傳醫院插管急救，昏迷指數3，引發中樞神經衰竭，2月23日宣告不治。警方強調，何男酒測值為零，初步調查為未禮讓行人釀禍，已依過失致死罪嫌送辦。

▲鹿港中正路86歲阿嬤遭機車撞倒。（圖／民眾提供，以下同）

3月4日晚間7點多，一名黃姓阿嬤打算從雙黃線缺口穿越道路時，1輛機車沿鹿港鎮中正路外側車道北往南方向行駛，雙方在路中發生碰撞，兩人都受傷送醫，機車騎士酒測值為0，老阿嬤則是臉部撕裂傷，同向而行的拖板車頭突然嚇到趕緊左偏，跨越雙黃線到對向車道，警方已對車禍展開調查。

由於兩起事故發生地點相距僅約300米，日前才有老婦穿越斑馬線遭到撞飛送醫不治的憾事，這次又是穿越馬路，而且兩起車禍意外遭撞飛的都是上了年紀的高齡長輩，行人過馬路的安全議題再度成為當地民眾的討論話題。

▲鹿港86歲阿嬤從中正路缺口處過馬路遭機車撞倒。（圖／民眾提供）