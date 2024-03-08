全國同步掃黑、肅槍！南投警10天逮8人　查獲各類槍枝11把

記者高堂堯／南投報導

南投縣警局為有效查緝各式非法槍械、打擊黑道幫派、淨化社會治安，執行警政署規劃全國同步掃黑、肅槍專案行動，10天共查獲涉嫌槍砲案4件4人，治平專案1件4人，查扣各類非制式槍械11把及偵破改造槍械場所1處，展現肅槍掃黑成果。

▲南投警強力執法，查獲各類槍枝11把。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，草屯分局及刑事警察大隊共同偵辦毒品案，查知田姓男子疑似持有槍械，循線發現田嫌行蹤，於專案期間執行搜索，當場於田嫌自小客車內查獲改造手槍1枝及子彈8顆。

此外，刑事警察大隊長期布線，於專案期間查獲犯嫌鄭男到案，查扣非制式長槍1枝、空氣長（短）槍6枝、槍管零件、砂輪切割機、電鑽及改造工具1批等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送管轄地檢署偵辦。前述案件槍枝經縣警局鑑識科初篩檢驗，初步認定具殺傷力可能性大。

另刑事警察大隊日前接獲情資，以犯嫌王男為首共4人因賭博糾紛，衍生成暴力討債案件，除砸毀被害人自小客車外，亦至被害人工作處所投擲石塊及煙霧彈等，行徑大膽目無法紀，遂於專案期間查緝到案，依違反組織犯罪條例等移送南投地檢署偵辦，不容黑道幫派危害社會治安。

南投縣政府警察局局長吳耀南表示，檢肅槍枝係治安維護重點工作事項，縣警局將持續強化查緝非法槍械力道，秉持「嚴查究辦、溯源刨根」原則，遏止不法分子擁槍自重、危害民眾生命財產安全，決不寬貸。