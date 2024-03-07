快訊／台塑餐飲也中了！麻辣鍋底10款醬料用了蘇丹紅　下架2829kg

記者游瓊華／台中報導

問題辣椒粉又查出新一批流向！台中市食品藥物安全處查出台中富達食品買入保欣公司的問題辣椒粉，生產台塑麻辣鍋底醬、奶素台塑沙茶醬及台塑椒麻干貝醬等各式醬料、鍋底料及調理料包產品共10種產品售給下游台塑餐飲美食調理公司。另太平超農公司生產的極辣朝天椒，也被檢出蘇丹色素三號，產品已全數下架停止販售或使用，並回收中。

▲蘇丹紅風暴持續擴大！台塑食品麻辣鍋底醬等10款醬料也中鏢，遭下架停用。（圖／台中市政府提供）



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▲同樣被下架的還有太平區超農公司生產的極辣朝天椒。（圖／台中市政府提供）



台中市食安處說明，大肚區富達食品公司購入新北市保欣公司有效日期2026/10/9(輸入申請書號碼:IFT13LK0663800)的問題辣椒粉約500多公斤，已使用約267.5公斤(約260公斤未使用，已停用退貨)，生產台塑麻辣鍋底醬、奶素台塑沙茶醬及台塑椒麻干貝醬等各式醬料、鍋底料及調理料包產品共10種，重量約7320公斤，售出約2829公斤給下游台塑餐飲美食調理公司，已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中。

此外，太平區超農公司生產的極辣朝天椒(產品批號為有效日期2025/6/4、2025/6/17、2025/7/17、2025/8/5、2025/8/17等)，由台北市衛生局抽驗檢出蘇丹色素三號，該公司所使用之辣椒粉原料共向上游新北市閤香公司購入約6450公斤，已使用約5050公斤(約1400公斤未使用，已停用退貨)，共製成極辣朝天椒成品約5090公斤(未售出約3748公斤，已封存停售)，已售出約1342公斤給82家下游，已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中。

食安處表示，市府後續將持續督促相關單位的回收工作並更新統計資料，如有最新流向情資，將第一時間前往稽查或抽驗，防止問題產品流入市面。