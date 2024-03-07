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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德就任前中共施壓有2目的　學者：測試台灣、國際反應

▲▼總統當選人賴清德24日與馬紹爾新任總統海妮視訊會議。（圖／總統府提供）

▲在總統當選人賴清德520就任前，中共持續對台施壓。（資料照／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

民進黨在2024年總統大選勝出後，中共持續對台灣施壓，從諾魯共和國斷交、M503航線調整，到金廈海域事件。對此，政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢在「解析2024年中共全國兩會」座談會上表示，中共有2個目的，一是測試520就職演說前，交接期間如何回應；另一個是測試國際反應。

在台灣的總統大選落幕後，出現台灣民選總統以來，史上首次沒有政黨輪替的現象，而中共近來的施壓作為，也沒有超出國安團隊的評估，舉凡在選後就先拋出民進黨勝選不代表主流民意的論調，定調這是總統得票未過半、國會席次未過半的「雙少數政府」，乃至外交手段，策動諾魯與台灣斷交，更動M503航線，以及最近金廈海域事件。

對此，王信賢在「解析2024年中共全國兩會」座談會上表示，中共對台手段有兩個目的，一個是測試520總統就職前，在交接期間如何因應，就此來了解520之後，台灣會如何應對兩岸局勢。

另一部分，王信賢認為，中共在測試國際上的反應，舉例來說，假設M503航線的更動，區域內的日本、韓國沒有反應的話，這件事就此定了，中共是「切香腸」的在步步逼近。

▲▼賴清德、蕭美琴25日一同接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團。（圖／總統府提供）

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